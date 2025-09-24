Durante días, la ANFP mantuvo la incógnita sobre el estadio que albergaría el amistoso entre La Roja y Perú en la próxima fecha FIFA. En un comienzo, Concepción aparecía como opción fuerte, pero las condiciones del césped del Ester Roa Rebolledo terminaron por dejar fuera de carrera a la ciudad penquista.

Así, todas las cartas se jugaron en Santiago, donde quedaron tres recintos como alternativas: el Estadio Monumental, el Bicentenario de La Florida y el Claro Arena, este último descartado rápidamente por los compromisos de Universidad Católica.

⚽ La Roja vs Perú: el amistoso cambia de escenario

Finalmente, según información de ADN Deportes, el directorio de la ANFP tomó la decisión: el Bicentenario de La Florida será la sede del choque ante la selección incaica, programado para el viernes 10 de octubre.

El recinto donde ejerce de local Audax Italiano será testigo de un hecho histórico, ya que será la primera vez que la Selección Chilena adulta masculina dispute un encuentro en este estadio. Hasta ahora, La Florida solo había recibido partidos de la Roja femenina y de distintas categorías juveniles.

El Estadio Bicentenario de La Florida / ©Municipalidad de La Florida.

🏟️ Un nuevo escenario para la Selección Chilena

Este amistoso no sólo marca un nuevo capítulo en la rivalidad entre Chile y Perú, sino que también abre la posibilidad de descentralizar los escenarios de La Roja en Santiago, entregando al público floridano la opción de ver de cerca al equipo de todos.