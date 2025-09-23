Luego del término de las Clasificatorias sudamericanas, Chile ya mira hacia el futuro. Por ello, La Roja tiene programados algunos amistosos para cerrar el 2025 y comenzar a pensar en los próximos desafíos.

Uno de estos compromisos es frente a Perú, el cual se llevará a cabo en nuestro país, pero que aún no cuenta con estadio confirmado.

❌ ANFP descartó Concepción para el Chile vs Perú

Si bien hace algunos días la Federación Peruana de Fútbol indicó que el partido se jugaría en el Ester Roa de Concepción, esto fue descartado en las últimas horas.

Según información de Sabes Deportes, representantes de la ANFP viajaron hasta la región del BioBío para planificar el encuentro, pero tras inspeccionar la cancha, decidieron que éste no estaba en condiciones, por lo que buscarán otro recinto.

🏟️ Los estadios que baraja la ANFP para el Chile vs Perú

A raíz de esta situación, Radio ADN reveló que el ente rector del fútbol chileno finalmente decidió que el partido se juegue en Santiago. En ese sentido, hay dos estadios probables: el Bicentenario de La Florida y el Monumental.

El citado medio consignó que desde Quilín también consultaron por el Claro Arena, pero los partidos de Universidad Católica ante Ñublense (9 de octubre) y un amistoso internacional previsto para el 12 de octubre complican esta opción.

Por su parte, el Estadio Nacional tampoco está disponible debido al Mundial Sub 20 que arrancará este sábado 27 de septiembre y se extenderá hasta el 19 de octubre.

📅 ¿Cuándo juega Chile vs Perú?

El partido amistoso entre Chile y Perú está previsto para el viernes 10 de octubre a las 18:00 horas en estadio por confirmar.