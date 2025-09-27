Ben Brereton Díaz terminó con una larga sequía goleadora y lo hizo en grande: anotó su primer gol con Derby County en el empate 1-1 ante Wrexham por el Championship. Tras el partido, el atacante chileno no ocultó su alegría y describió cómo fue la jugada que le devolvió la confianza en Inglaterra.

Ben Brereton Díaz's sensational equaliser earns a point. 🔵 pic.twitter.com/ihXLosT2Si — Derby County (@dcfcofficial) September 27, 2025

❓¿Qué dijo Ben Brereton tras marcar con Derby County?

El delantero chileno valoró el empate y reconoció que sumar un punto de visita no es un mal resultado. “Siempre queremos los tres puntos, pero uno de visita no es tan malo. Ahora debemos confirmarlo el martes de local”, señaló Brereton en las redes sociales de su club.

Además, se mostró feliz por su regreso al gol y su rol de titular en Inglaterra: “Estoy más que encantado de comenzar de titular en el equipo, todos han estado brillantes. Estoy muy feliz por cómo se dio todo”.

⚽ ¿Cómo fue el golazo de Brereton contra Wrexham?

El atacante describió su tanto como una jugada instintiva:

“Toqué la pelota para que pasara el defensor por atrás”.

“Vi al portero adelantado y pensé: ¿por qué no?” .

. “Se me abrió el arco y aproveché la posición incómoda del arquero”.

El chileno definió con un remate potente que dejó sin opciones al guardameta rival. Su anotación significó el 1-1 final, evitando una derrota que parecía segura para los Carneros.

A beautiful, beautiful goal. 🔥



Ben Brereton Díaz is off the mark! 😮‍💨 pic.twitter.com/7RUhsGUwuW — Derby County (@dcfcofficial) September 27, 2025

🇨🇱 La importancia del gol para su futuro en Inglaterra

Brereton no sólo cortó una racha sin anotar, sino que también confirmó que puede ser pieza clave en el Derby County. “Me gusta mucho esa jugada de encarar hacia dentro y definir a la esquina. Esta vez salió perfecto”, comentó tras el partido. El gol llega en un momento clave, pues el delantero busca consolidarse como titular indiscutido y llegar con confianza a los próximos desafíos de la Selección Chilena.

📲 ¿Dónde hay más noticias sobre los chilenos en el exterior?

