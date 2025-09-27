El chileno Ben Brereton Díaz vivió una jornada especial en Inglaterra. El delantero del Derby County anotó por primera vez con su nuevo club y lo hizo con un verdadero golazo, que permitió a los Carneros sumar un empate 1-1 frente a Wrexham en la séptima fecha de la Championship.

Un gol que llega en el momento justo para Brereton, que comienza a consolidarse en el once titular del cuadro inglés, donde buscan escapar de la zona baja de la tabla.

❓¿Cómo fue el primer gol de Ben Brereton en el Derby County?

El tanto del atacante chileno se produjo en el minuto 71 del partido. Wrexham había abierto la cuenta con un gol de Lewis O’Brien al 59’, pero Brereton apareció con toda su calidad: primero hizo un túnel y luego sacó un potente remate desde media distancia que se coló en el ángulo.

Con ese golazo, el ex Villarreal completó su estreno goleador en su quinto partido con el club inglés. Además, jugó los 90 minutos y se transformó en la figura del empate para su equipo.

🏆 ¿Qué significa este gol para el Derby County?

El empate dejó a Derby County con seis unidades y su tercera igualdad en lo que va de la temporada. El punto tiene sabor a triunfo, ya que evita que el equipo siga cediendo terreno en la tabla y, sobre todo, entrega confianza al delantero de La Roja.

El gol de Brereton no sólo fue celebrado en Inglaterra, sino que también en Chile, donde los hinchas siguen atentos el rendimiento del atacante pensando en los próximos desafíos de la Selección Nacional.

🧤 Lawrence Vigouroux también tuvo acción en la jornada

Otro chileno presente fue Lawrence Vigouroux, arquero de la selección chilena, quien fue titular en el empate 1-1 entre Swansea y Millwall. El meta nacional no pudo evitar el empate, ya que tras la ventaja de Zan Vipotnik a los 12’, Josh Coburn igualó al 45+1’. Pese a ello, el portero sigue sumando minutos importantes en el fútbol británico.

