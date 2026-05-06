Ben Brereton terminó su participación en la Championship con 7 goles en 40 encuentros y una certeza inmediata: su ciclo competitivo de esta temporada ya quedó atrás. El delantero chileno cerró su préstamo en Derby County con una publicación en redes sociales que fue leída en Inglaterra como una despedida formal, justo después de que el equipo quedara fuera de cualquier opción matemática de pelear el ascenso a la Premier League.

La situación, sin embargo, está lejos de resolverse por completo. Aunque el atacante debe reincorporarse al Southampton por contrato, su futuro sigue sin definición. El club dueño de su pase deberá resolver su planificación deportiva para 2026, mientras desde Derby aparecen señales que mantienen abierta una eventual nueva negociación por el seleccionado chileno.

¿Por qué Ben Brereton dejó en suspenso su futuro?

El mensaje publicado por el atacante no fue una simple reacción de cierre de temporada. En Inglaterra fue interpretado como el punto final de una cesión que, más allá de no terminar con el ascenso, sí permitió que el delantero recuperara protagonismo.

“Me encantó mi tiempo acá, qué gran club. Increíble el grupo de jugadores y el personal. Agradezco todo el apoyo y el canto de Díaz”, escribió.

El texto apareció pocas horas después de confirmarse que Derby County quedó fuera de la pelea por subir a la máxima categoría. La campaña del chileno fue valorada por su aporte ofensivo, pero el club optó por no activar movimientos inmediatos para asegurar su permanencia, según informó Derby Telegraph.

Además, su rendimiento mostró una recuperación relevante. Luego de un período sin consolidación en Southampton, volvió a sumar regularidad en una liga de alta exigencia.

¿Qué opciones tiene ahora en Inglaterra?

El escenario inmediato lo obliga a regresar al Southampton, institución con la que mantiene vínculo hasta mediados de 2027. Sin embargo, eso no asegura permanencia dentro del plantel principal.

El club proyecta ajustes importantes de cara al nuevo curso y varios futbolistas podrían salir para reordenar su estructura deportiva. Dentro de ese contexto, Brereton aparece como uno de los nombres cuyo destino dependerá de negociaciones externas.

Ahí es donde reaparece Derby County. El citado medio aseguró que el entrenador John Eustace mantiene al chileno dentro de sus prioridades para la próxima campaña.

“Es una figura de confianza para el DT John Eustace, quien desea volver a trabajar con él la próxima temporada. Recientemente, Brereton compró una casa en Derbyshire y se espera que deje el Southampton”, publicó el periódico.

Por ahora, su publicación en Instagram cerró una etapa. Lo que todavía no queda claro es si también cerró la puerta de regreso.