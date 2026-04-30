Con la misión de meterse en el top seis de la Championship y asegurar un cupo en los playoffs en la última fecha de la fase regular, Derby County recibirá a Sheffield United en Pride Park este sábado.

Los locales están en el octavo puesto y a solo un punto del sexto y séptimo lugar tras su victoria del fin de semana pasado, mientras que su rival cayó al puesto 15 en la jornada anterior, llegando al último partido de la temporada.

Championship – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 46 Derby Sin Comenzar Pride Park – Derby Sheffield United

Previa del partido Derby County vs Sheffield United

Derby County afronta el último partido de la temporada regular de la Championship con el objetivo de meterse en los puestos de playoffs, tras mantener viva su esperanza con un triunfo reciente.

Han tenido una sólida primera temporada completa bajo la conducción de John Eustace, luego de salvarse del descenso por un punto la campaña pasada, ubicándose actualmente octavos con 69 unidades en 45 partidos.

Los Rams se acercaron al top seis tras ganar siete de sus últimos 11 encuentros de liga desde fines de febrero, aunque también perdieron los otros cuatro, incluyendo tres en un tramo de cinco partidos en abril.

El equipo de Eustace respondió cada vez que tropezó, retomando la senda del triunfo en casa ante Stoke City y Oxford United, antes de visitar a Queens Park Rangers el fin de semana pasado, donde recortó distancia con el top seis gracias a un triunfo por 3-2 en Loftus Park.

En ese partido remontaron dos veces, igualando con goles de Oscar Fraulo y Sondre Langas, antes de que Jaydon Banel marcara el tanto de la victoria a dos minutos del final.

Ahora, a un punto de Hull City y Wrexham en la lucha por el último cupo a playoffs, Derby solo puede enfocarse en ganar este sábado y esperar que los resultados en otros partidos le favorezcan.

Pronóstico Derby County vs Sheffield / © Imago

Por su parte, Sheffield United viaja con la intención de cerrar una temporada decepcionante con una nota positiva.

Tras quedarse a las puertas del ascenso en la final de playoffs la temporada pasada, los Blades no lograron repetir una campaña competitiva en 2025-26, pasando la mayor parte del torneo en la mitad baja de la tabla y ubicándose actualmente en el puesto 15.

En 45 partidos han marcado 64 goles y recibido 65, mientras que solo el colista Sheffield Wednesday ha perdido más encuentros que ellos (22 derrotas), incluyendo dos caídas consecutivas antes de la última jornada.

Luego de dos victorias seguidas que parecían encaminar un buen cierre, el equipo de Chris Wilder cayó en casa ante Blackburn Rovers y luego perdió 3-2 frente a Preston North End el fin de semana pasado.

En ese duelo, los goles de Gustavo Hamer y Patrick Bamford no fueron suficientes ante el doblete de Liam Lindsay y el tanto de Lewis Dobbin.

Ahora, en el puesto 15, a tres puntos del top 10 y dos del puesto 13, Sheffield United buscará cerrar con un triunfo antes de pensar en volver a luchar por el ascenso la próxima temporada.

Rendimiento en Championship

Derby County:

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Sheffield United:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Derby County vs Sheffield / © Imago

Derby County seguirá sin contar con el atacante clave Patrick Agyemang, quien sufrió una lesión que lo dejó fuera de la temporada a inicios de abril.

Además, Rhian Brewster, Bobby Clark, Callum Elder y Derry Murkin continúan en recuperación.

Carlton Morris, autor de 12 goles en la Championship, liderará nuevamente el ataque, mientras que Jaydon Banel podría ser titular tras anotar dos goles en los últimos tres partidos, incluyendo el tanto decisivo entrando desde el banco.

En el mediocampo, David Ozoh buscará volver al once inicial en lugar de Fraulo o Lewis Travis.

Sheffield United, en tanto, no contará con el arquero titular Michael Cooper, el defensor Sam McCallum, el mediocampista Kalvin Phillips ni el delantero Tyrese Campbell por lesión.

Tyler Bindon también se ausentó el fin de semana pasado, por lo que Japhet Tanganga y Mark McGuinness seguirán en defensa, mientras Harrison Burrows debería regresar al lateral izquierdo.

Patrick Bamford seguirá como referencia ofensiva, con 12 goles en 27 partidos, mientras Callum O’Hare, Tahith Chong y Tom Cannon compiten por acompañar a Gustavo Hamer en ataque.

Posibles formaciones Derby County vs Sheffield United

Derby County:

Zetterstrom; Langas, Sanderson, Clarke, Johnston; Fraulo, Ozoh; Ward, Banel, Brereton Diaz; Morris

Sheffield United:

Davies; Seriki, Tanganga, McCallum, Burrows; Peck, Riedewald; Cannon, O’Hare, Hamer; Bamford

Pronóstico Derby County vs Sheffield United

Nuestro pronóstico: Derby County 3-1 Sheffield United

Necesitando una victoria para mantener vivas sus opciones de playoffs, y con el impulso de sus últimos resultados, Derby County parte con ventaja jugando en casa ante un Sheffield United irregular que ha bajado el ritmo en el tramo final de la temporada.

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