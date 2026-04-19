Norwich City recibirá a Derby County en Carrow Road este martes, a partir de las 14:45 de Chile, por la Championship, con los visitantes intentando mantener vivas sus opciones de playoffs con una victoria.

Por su parte, los locales buscarán sumar tres puntos para terminar lo más alto posible en la tabla antes del final de la temporada.

Championship – 2025/2026 44E Journée Norwich Pas commencé Carrow Road – Norwich Derby

Previa del partido Norwich City vs Derby County

Norwich aún puede, en teoría, alcanzar los puestos de playoffs al final de la temporada, pero necesitaría un milagro, ya que está a ocho puntos de Hull City con solo tres partidos por jugar.

Los Canaries deben ganar sus tres partidos restantes y esperar que Wrexham, Derby y Hull no sumen puntos en ese mismo periodo.

El equipo de Philippe Clement es consciente de su débil rendimiento como local esta temporada: solo Sheffield Wednesday ha perdido más partidos en casa en la Championship que Norwich; de hecho, solo en la temporada 1946-47 (Division 3 South) habían registrado un peor desempeño en Carrow Road fuera de la élite.

Además, Norwich ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos como local ante Derby desde su victoria 3-0 en enero de 2017.

Pronóstico Norwich City vs Derby County / © Imago

Derby llega a este encuentro a solo tres puntos de los puestos de playoffs, sabiendo que necesita ganar para presionar a Hull y mantener vivas sus opciones de ascenso.

Los Rams lograron una valiosa victoria 1-0 ante Oxford United el fin de semana, resultado clave para seguir en la pelea, ya que un empate o derrota los habría dejado en una situación similar a la de Norwich.

El equipo de John Eustace busca completar el doblete ante los Canaries tras el triunfo 1-0 en octubre, algo que no consigue desde 2009.

Sin embargo, los hinchas saben que Derby ha perdido cinco de sus últimos seis partidos como visitante, la misma cantidad de derrotas que había sufrido en sus 20 partidos anteriores en la Championship.

Rendimiento en Championship

Norwich City:

❌ ✅ 🤝 ✅ ❌ ✅

Derby County:

✅ ✅ ❌ ✅ ❌ ✅

Noticias de los equipos

Pronóstico Norwich City vs Derby County / © Imago

Norwich no contará con Lucien Mahovo, Gabriel Forsyth, Matej Jurasek, Mirko Topic, Papa Amadou Diallo, Harry Amass, Ante Crnac ni Jovon Makama, todos fuera por lesión.

Mohamed Toure volvió a destacar liderando el ataque ante Bristol City, anotando un hat-trick, por lo que debería mantener su lugar en el equipo.

Derby no contará con Patrick Agyemang por el resto de la temporada debido a su lesión en el tendón de Aquiles, aunque Jacob Zetterstrom ya se recuperó de un problema muscular.

Los visitantes también podrían no contar con Bobby Clark, ausente en el último partido por molestias físicas, mientras que Derry Murkin y Dion Sanderson terminaron lesionados en ese encuentro.

Posibles formaciones Norwich City vs Derby County

Norwich City:

Kovacevic; Fisher, Darling, Cordoba, Gibbs; Mattsson, McLean; Schwartau, Maghoma, Ahmed; Toure

Derby County:

Zetterstrom; Ward, Clarke, Batth, Forsyth; Travis, Ozoh; Brereton-Díaz, Szmodics, Banel; Morris

Pronóstico Norwich City vs Derby County

Nuestro pronóstico: Norwich City 0-1 Derby County

Norwich ha demostrado que puede competir ante cualquier rival, pero su irregular inicio de temporada le pasó la cuenta.

Derby, en cambio, debería tener lo necesario para imponerse como visitante mientras sigue en la lucha por el ascenso.

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