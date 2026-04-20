Ben Brereton siempre es un jugador que no pasa desapercibido en los camarines y eso lo lleva a recibir mucho cariño de sus compañeros y a veces bromas. En este caso el delantero de La Roja fue víctima de una pesada jugarreta de sus compañeros de Derby County, quienes no lo dejaron tranquilo ni siquiera en el lugar más privado de todos: el baño.

Resulta que a través de un video en redes sociales, sus colegas mostraron cómo le lanzaron un balde lleno de hielo a Brereton mientras el chileno estaba en el baño.

Los Jugadores del Derby County le echaron un cubo de hielo encima a Ben Brereton Díaz mientras estaba cagando😭🇨🇱 pic.twitter.com/J7uVMa54J7 — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) April 19, 2026

¿Cuál fue la reacción de Ben Brereton ante la pesada broma en Derby County?

La reacción de Ben Brereton fue de una sorpresa total y una mirada incrédula hacia sus compañeros, aunque fue tan breve el video que no sabemos si es que después se lo tomó con humor o con molestia.

Los jugadores que ejecutaron la broma sí lo vivieron de otra forma, ya que se escucharon contagiosas y fuertes risas en el pequeño extracto que se vieron en las imágenes.

Ben Brereton también recibió bromas en La Roja en su momento

Lo de las bromas a Ben Brereton no es nuevo: en La Roja hay momentos icónicos del jugador, sobre todo cuando recién se sumó al equipo y no sabía niguna palabra en español. En ese momento algunos jugadores de la Generación Dorada aprovecharon de enseñarle algunos chilenismos, aunque en esa ocasión fue algo bastante más agradable para Ben.

El que “sacó la cara” en ese sentido fue Mauricio Isla, quien en un recordado live de Instagram le pidió a Brereton que repitiera frases como “Chileno cul…” e “Isla muy loco”, sacando risas en sus compañeros.

¿Cuándo vuelve a jugar Ben Brereton en Derby County?

Ben Brereton y Derby County vuelven a la cancha este martes 21 de abril a las 14:45 horas de Chile frente a Norwich City por la Fecha 44 de la Championship.

Los tres puntos son muy importantes para el elenco de Brereton si es que quiere seguir soñando con los play-offs de ascenso a la Premier League.