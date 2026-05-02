Marcelino Núñez cumplió uno de sus sueños profesionales y personales y terminó su temporada en la Championship logrando el anhelado ascenso y jugará la Premier League 2026-27 .

El volante chileno de 26 años, formado en la U Católica y fichado por el Ipswich Town en agosto de 2025 por 14 millones de dólares, fue titular en el 3-0 sobre Queens Park Rangers que le dio al equipo inglés el ascenso directo a la Premier, cerrando una campaña personal de 3 goles y 10 asistencias que lo dejó como uno de los mejores asistidores del Championship.

¿Cómo fue el partido en que Ipswich Town ascendió a la Premier League?

Desde el primer minuto, Ipswich no dio espacio a la duda. George Hirst abrió el marcador a los 3 minutos y Jaden Philogene estiró la ventaja a los 9′, desatando la euforia en las gradas del estadio. La clasificación ya olía a hecho consumado. Kasey McAteer puso el definitivo 3-0 a los 85′ y selló el regreso de los Tractor Boys a la élite del fútbol inglés, solo una temporada después de haber descendido.

Núñez fue cambiado al minuto 71, cuando el resultado ya era tranquilizador. El ex Cruzado se consolidó como uno de los mejores volantes de la Championship, después de un bullado traspaso desde Norwich.

🔵🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ipswich Town fans invade the pitch after being promoted to the Premier League! ✅ pic.twitter.com/VXBmbNAN0p — EuroFoot (@eurofootcom) May 2, 2026

¿Puede Marcelino Núñez irse del Ipswich Town pese al ascenso?

La respuesta es que ahora le conviene quedarse, y mucho. Antes de la última fecha, el portal inglés Give Me Sport había revelado que el Coventry City, dirigido por la leyenda Frank Lampard y ya ascendido como campeón del Championship, quería fichar a Núñez si el Ipswich no subía. El escenario se evaporó con el 3-0, pero la cifra que quedó en el ambiente no es menor: los Tractor Boys habrían exigido cerca de 27 millones de dolares por su carta, que está vigente hasta junio de 2029.

¿Qué pasó con Ben Brereton Díaz y el Derby County?

La otra cara de la moneda la vivió Ben Brereton, el delantero chileno disputó 68 minutos en la caída del Derby County por 2-1 ante Sheffield United, resultado que dejó al equipo de “Big Ben” sin opciones de playoff y octavo en la tabla final. El tanto tempranero de Sammie Szmodics no alcanzó: los goles de Tom Cannon y Sydie Peck le dieron vuelta el partido a los Blades. Brereton había llegado al último tramo de la temporada con 5 goles y 8 asistencias, pero la racha final no fue suficiente para meterse entre los seis primeros.