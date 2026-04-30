Ipswich Town se enfrenta a Queens Park Rangers este sábado, a partir de las 07:30 am de Chile, buscando la victoria que le asegure el ascenso a la Premier League.

Mientras los Tractor Boys ocupan el segundo lugar de la tabla de la Championship, QPR ha caído recientemente al puesto 14.

Championship – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 46 Ipswich Sin Comenzar Portman Road – Ipswich Queens Park Rangers

Previa del partido Ipswich Town vs Queens Park Rangers

Aunque Kieran McKenna estará decepcionado de que Ipswich solo haya ganado uno de sus últimos cinco partidos, eso ha sido suficiente para dejar al equipo a un paso del ascenso.

El empate 2-2 ante el en forma Southampton el martes por la noche dejó claro que una victoria ante QPR aseguraría su regreso inmediato a la máxima categoría del fútbol inglés.

Si Ipswich pierde, permitiría que tanto Millwall como Middlesbrough lo superen, mientras que un empate lo haría caer al tercer puesto si Millwall logra vencer a Oxford United.

McKenna puede confiar en el dato de que Ipswich ha perdido solo uno de sus últimos 14 partidos en la Championship.

Además, los Tractor Boys han sufrido apenas una derrota en 22 encuentros en Portman Road, con 13 victorias y ocho empates. Sin embargo, han pasado nueve partidos sin marcar más de dos goles en un mismo encuentro de la segunda división.

Pronóstico Ipswich vs Queens Park Rangers / © Imago

Por su parte, QPR viaja al este de Inglaterra con su entrenador Julien Stephan consciente de que podría necesitar los tres puntos para mantener su puesto.

Hasta el 11 de abril, los Hoops habían logrado una racha de cinco partidos invictos que hacía pensar en un buen cierre de temporada, pero desde entonces han sufrido tres derrotas consecutivas.

Tras caer ante Millwall y Swansea City, QPR perdió por 3-2 frente a Derby County en su último partido como local de la temporada.

QPR ha sumado 25 puntos en 22 partidos como visitante esta campaña, con dos de sus seis victorias llegando en sus últimos seis encuentros fuera de casa.

Rendimiento en Championship

Ipswich Town:

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Queens Park Rangers:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Ipswich vs Queens Park Rangers / © Imago

Se espera que McKenna vuelva a incluir a Jack Clarke en el once titular de Ipswich, posiblemente en lugar de Wes Burns.

Anis Mehmeti y George Hirst también están en la pelea por un lugar en ataque, mientras que Joe Taylor es duda tras perderse el partido ante Southampton.

El lesionado Ashley Young anunció que se retirará al final de la temporada.

En QPR, Rumarn Burrell está descartado por lesión, mientras Paul Smyth y Richard Kone podrían no ser arriesgados tras molestias sufridas en el partido ante Derby.

Ilias Chair y Rayan Kolli podrían ser titulares, con Harvey Vale desplazándose a una posición más abierta.

Posibles formaciones Ipswich Town vs Queens Park Rangers

Ipswich Town:

Walton; Furlong, O’Shea, Greaves, Davis; Matusiwa, Neil; Philogene, Marcelino Núñez, Clarke; Hirst

Queens Park Rangers:

Nardi; Mbengue, Edwards, Clarke-Salter, Norrington-Davies; Vale, Varane, Morgan, Chair; Bennie, Kolli

Pronóstico Ipswich Town vs Queens Park Rangers

Nuestro pronóstico: Ipswich Town 3-1 Queens Park Rangers

Aunque podría ser una tarde tensa para Ipswich, no se puede ignorar la racha negativa de QPR. Considerando eso, los Tractor Boys deberían tener lo suficiente para quedarse con los tres puntos y asegurar su regreso inmediato a la Premier League.

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