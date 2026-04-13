Ipswich Town, que lucha por el ascenso, viajará a Fratton Park para el partido de Championship del martes contra Portsmouth, que pelea por evitar el descenso.

Este será el tercer intento de disputar el encuentro tras los aplazamientos en enero y febrero.

Championship – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 26 Portsmouth Sin Comenzar Fratton Park – Portsmouth Ipswich

Previa del partido Portsmouth vs Ipswich Town

Portsmouth llegará al partido de mitad de semana con un ánimo positivo después de conseguir una dramática victoria sobre uno de los rivales por el ascenso de Ipswich, Middlesbrough, el fin de semana.

Pompey parecía destinado a caer en la zona de descenso hasta que Conor Chaplin desvió el balón al fondo de la red tras un remate de larga distancia de Adrian Segecic, con su gol en el minuto 97 manteniendo a su equipo en el puesto 21 y un punto por encima de la zona de descenso.

La primera victoria de Portsmouth desde febrero significó que ahora suman tres partidos sin perder, después de haber empatado previamente de forma consecutiva contra Norwich City y Oxford United.

El equipo de John Mousinho sabe que otra victoria el martes los dejaría cuatro puntos por encima del Oxford (22°) y siete por encima del Leicester City (23°), equipo al que enfrentarán el sábado.

Sin embargo, sus esperanzas de vencer a otro contendiente por el ascenso se ven moderadas por el hecho de que solo han sumado un punto en sus últimos cinco partidos como local desde que vencieron al West Bromwich Albion a finales de enero.

No lograron marcar en tres de esos cinco partidos en casa, aunque al menos anotaron dos goles en el empate 2-2 contra Oxford en su presentación más reciente en Fratton Park.

Pronóstico Portsmouth vs Ipswich / © Imago / Pro Sports Images

Ipswich, por su parte, está apuntando a un regreso inmediato al Championship tras armar una racha de nueve partidos sin perder.

De hecho, el equipo de Kieran McKenna ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos, incluyendo una victoria por 2-0 en el derbi del sábado contra Norwich City.

Jaden Philogene y George Hirst marcaron un gol cada uno para darle a Ipswich su primera victoria en Carrow Road desde febrero de 2006, dejándolos en el segundo lugar y con dos puntos de ventaja sobre Millwall en la tercera posición.

También tienen tres puntos de ventaja sobre el Middlesbrough (4°), y con dos partidos pendientes sobre sus rivales por el ascenso, están en una posición sólida para lograr el ascenso junto al líder Coventry City, que prácticamente ya aseguró su subida tras los resultados más recientes.

Después de ganar 2-1 en el partido de ida en septiembre, Ipswich llega a Fratton Park con la esperanza de completar un doblete liguero sobre Portsmouth por primera vez desde la temporada 2011-12.

Los Tractor Boys han sido una fuerza sólida como visitantes recientemente, habiendo ganado tres de sus últimos cuatro partidos sin recibir goles.

Pronóstico Portsmouth vs Ipswich / © Imago / Pro Sports Images

Rendimiento en Championship

Portsmouth:

❌❌❌🟰🟰✅

Ipswich Town:

🟰🟰✅🟰✅✅

Noticias de los equipos

La lista de lesionados de Portsmouth incluye a Zak Swanson, Mark Kosznovszky, Franco Umeh, Florian Bianchini y Josh Murphy.

Se espera que Ebou Adams se pierda su cuarto partido consecutivo, aunque Pompey tiene la esperanza de que regrese para el partido en casa del sábado contra Leicester.

Conor Ogilvie cumplirá el segundo partido de una sanción de tres encuentros, mientras que Chaplin no es elegible para enfrentar a su club de origen.

En cuanto a Ipswich, no pueden contar con el trío lesionado de Ashley Young, Conor Townsend y David Button.

Wes Burns se ha perdido los últimos tres partidos por un problema en la pantorrilla y sigue siendo duda para el partido de mitad de semana.

Dan Neil, Kasey McAteer y Jack Clarke podrían entrar en consideración de McKenna si decide refrescar su alineación para el viaje de este martes.

Posibles formaciones Portsmouth vs Ipswich Town

Probable XI de Portsmouth vs Ipswich Town:

Schmid; Devlin, Poole, Shaughnessy, Williams; Pack, Dozzell; Caballero, Segecic, Anderson; Bishop

Probable XI de Ipswich Town vs Portsmouth:

Walton; Furlong, O’Shea, Greaves, Davis; Matusiwa, Neil; McAteer, Mehmeti, Clarke; Hirst

Pronóstico Portsmouth vs Ipswich Town de Al Aire Libre

Nuestro pronóstico: Portsmouth 1-2 Ipswich Town

Aunque Portsmouth ha evitado la derrota en sus últimos tres partidos, ha perdido cuatro de sus cinco encuentros previos como local.

En contraste, Ipswich ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos fuera de casa, y creemos que hará lo suficiente para quedarse con los tres puntos en este encuentro reprogramado.

Para un análisis más detallado de probabilidades, marcadores y estadísticas del partido, se puede consultar información adicional especializada acá.