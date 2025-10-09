Uno de los traspasos más polémicos del último mercado en el fútbol europeo lo protagonizó el chileno Marcelino Núñez, quien sorprendió a todos en Inglaterra al fichar por Ipswich Town, eterno rival de Norwich City, club que precisamente le abrió las puertas en el viejo continente al volante nacional.

Lógicamente que dicha movida de Marcelino a Ipswich generó resentimiento en la hinchada de Norwich, quienes tildaron de “traidor” al formado en U Católica y no le han perdonado hasta hoy la decisión de incorporarse al archirrival. Frente a esto, el jugador de 25 años salió a dar la cara con una llamativa postura.

🙅‍♂️ Marcelino se defiende ante las fuertes críticas por su fichaje en Ipswich

Justamente, Marcelino Núñez tuvo su reencuentro con la hinchada de Norwich en la más reciente fecha de la Championship del fútbol inglés, encuentro en el que el Ipswich terminó imponiéndose por un categórico 3-1 y con el seleccionado chileno sumando una porción de minutos, donde sintió la hostilidad de los fanáticos de su ex club.

Por ello, es que Núñez abordó toda esta polémica que se ha generado en torno a su fichaje en la escuadra azul. En diálogo con EveningNews24, el canterano de la UC expuso que: “Creo que entiendo la molestia, pero no soy de Inglaterra, soy de Chile”.

“Si volviera a Chile y jugara para los rivales de la Universidad Católica, sería diferente“, apuntó el mediocampista, dando a entender que la lealtad a nivel de clubes tiene importancia si ocurriese solo en el fútbol chileno.

En Ipswich han recibido calurosamente a Núñez/ © Imago

⚽ La motivación de Marcelino para haber cruzado la vereda en Inglaterra

En relación a este mismo tema, Marcelino dio los motivos de por qué eligió cruzar la vereda y pasar de Norwich City a Ipswich Town.

“Si un equipo viene aquí en Inglaterra y quiere ganar cosas y me da la oportunidad de jugar en la Premier League, entonces voy a aprovechar esa oportunidad. Quiero jugar allí y espero este equipo me dé esa chance”, recalcó.