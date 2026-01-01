La celebración del Año Nuevo no modificó una regla básica del fútbol inglés: se juega igual. Mientras la fiesta avanzaba fuera de la cancha, la Championship ofreció un escenario exigente donde tres futbolistas chilenos comenzaron 2026 sumando algo más valioso que estadísticas: sensaciones positivas en contextos competitivos.

Desde el arco hasta el mediocampo, los chilenos cerraron la primera jornada del año con saldo favorable.

🧤 Chilenos arrancan el año con buenas noticias en Inglaterra

Lawrence Vigouroux fue el nombre propio del inicio de año. El arquero del Swansea sostuvo a su equipo en un partido cerrado y de alta demanda, con intervenciones constantes que marcaron la diferencia en un triunfo ajustado. Su lectura de juego y seguridad en los momentos críticos confirmaron un momento personal que ya no sorprende en la categoría.

En otro frente, Ben Brereton volvió a sumar minutos en un contexto que exigía respuesta inmediata. Derby County necesitaba cortar una racha incómoda y el delantero chileno aportó energía y presencia ofensiva en el tramo final de un partido trabajado. Sin goles, pero con incidencia directa en un resultado que alivió la tabla.

Marcelino Núñez, en tanto, ingresó cuando el partido pedía orden. Ipswich Town protegía una ventaja mínima y el volante respondió ayudando a sostener un funcionamiento que hoy lo tiene instalado en la pelea alta del campeonato.

⚽ Rendimiento, tabla y señales para lo que viene

La Championship no regala nada y los chilenos lo saben. Ipswich se mantiene como protagonista, Derby comienza a estabilizar su temporada y Swansea encuentra en Vigouroux una base confiable para competir semana a semana.

El 2026 recién arranca, pero los chilenos comenzaron el año haciendo lo que esta liga exige: responder en la cancha.