El mercado inglés comienza a moverse en su recta final y Marcelino Núñez es uno de los grandes protagonistas. Después de casi cuatro años de adaptación y consolidación en el Championship, el volante chileno despertó el interés concreto de la máxima categoría.

Tras dejar el archirrival Norwich City y firmar una temporada brillante con la camiseta del Ipswich Town, desde la Premier League ya preparan una cifra millonaria para asegurar su fichaje de cara a la próxima campaña, justo en la semana más decisiva de su carrera deportiva.

¿Qué equipo de la Premier League quiere fichar a Marcelino Núñez?

Coventry City, escuadra recientemente ascendida a la máxima categoría y dirigida por Frank Lampard, tiene en carpeta el fichaje definitivo de Marcelino Núñez para la próxima temporada.

De acuerdo con la información revelada por el medio británico SportsBoom, el equipo líder absoluto del Championship (92 puntos) ya planifica su plantel para competir en la élite y el nombre del ex Universidad Católica es prioridad para reforzar el mediocampo.

Sin embargo, el mismo portal advierte que las negociaciones no serán sencillas y que Coventry podría perder la oportunidad de contar con el chileno si es que el Ipswich Town consigue finalmente el anhelado ascenso directo este fin de semana.

El interés es real y toma fuerza en la prensa local. El sitio especializado Give Me Sport ratificó la intención del equipo de Lampard, detallando que “los Sky Blues han puesto sus ojos en el mediocampista de 26 años como un posible objetivo de fichaje tras su impresionante temporada de debut en Portman Road”.

¿Cuánto cuesta el pase de Marcelino Núñez en Inglaterra?

La directiva de Ipswich Town exige una cifra cercana a los 27 millones de dólares (20 millones de libras esterlinas) para dejar partir al mediocampista de la Selección Chilena.

En agosto pasado, los Tractor Boys adquirieron su pase en 14 millones de dólares. El salto de calidad fue inmediato: el seleccionado chileno suma 3 goles y 10 asistencias en su primera temporada con el club de Suffolk. En diciembre, el columnista del sitio Football League World, Adam Wilkin, ya anticipaba el acierto financiero de la directiva:

“Es un jugador que ha demostrado su calidad a este nivel. Comparándolo con otros centrocampistas creativos de la liga, 10 millones de libras (14 millones de dólares) parecen una ganga absoluta. Es difícil decir si Norwich lo echa de menos o no, dado el mal estado en el que se encuentra en general”, explicó el periodista.

Cabe destacar que el formado en la UC tiene contrato vigente hasta junio de 2029, lo que deja a Ipswich Town en una sólida posición negociadora ante las inminentes ofertas.

¿Qué necesita Ipswich Town para asegurar el ascenso a la Premier League?

Ipswich Town logrará el ascenso directo a la Premier League si derrota a Queens Park Rangers este sábado 2 de mayo a las 07:30 horas (hora de Chile), sin depender de otros resultados.

El equipo de Marcelino Núñez (81 puntos) estuvo a punto de sellar su boleto anticipado esta semana tras igualar 2-2 en su dura visita a Southampton, duelo donde el chileno fue titular y jugó hasta el minuto 76. La fortuna los acompañó, ya que Millwall (su más cercano perseguidor con 80 unidades) apenas empató a un gol frente al descendido Leicester City, perdiendo la chance de superarlos en la tabla.

El escenario para el partido más importante en la carrera del mediocampista nacional es claro: una victoria en Portman Road este fin de semana asegurará el segundo lugar definitivo del torneo, superando a Millwall y Middlesbrough (79 puntos), y confirmando su boleto a la mejor liga del planeta, ya sea con su actual camiseta o bajo la millonaria oferta del Coventry City.