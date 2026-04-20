El sueño de ver a un nuevo chileno en la élite del fútbol inglés está más vivo que nunca. Marcelino Núñez se ha consolidado como una pieza fundamental en el esquema del Ipswich Town, equipo que hoy protagoniza una de las definiciones más apasionantes del Championship. Tras igualar 2-2 frente al Middlesbrough en la última jornada —duelo donde el formado en Universidad Católica fue titular hasta el minuto 65, siendo reemplazado por Anis Mehmeti—, la escuadra del chileno quedó con la primera opción de amarrar su boleto a la Premier League 2026-2027. Con un rendimiento superlativo y el calendario a su favor, la recta final del torneo asoma como una verdadera final de infarto.

¿Qué equipos ascienden a la Premier League desde el Championship?

El sistema de ascenso del fútbol inglés otorga tres cupos totales, pero solo los dos primeros lugares de la tabla aseguran el paso de forma automática. Tras disputarse las exigentes 46 jornadas de la fase regular, el campeón y el subcampeón de la categoría compran pasajes directos a la Premier League.

El tercer y último boleto se define mediante una liguilla (playoff) de altísima tensión en la que participan los equipos ubicados entre el tercer y el sexto puesto. Este minitorneo se juega con llaves de ida y vuelta, culminando en una final única a estadio lleno en el mítico estadio de Wembley. El gran objetivo del Ipswich de Marcelino es evitar el desgaste del playoff y quedarse con uno de los dos cupos directos.

¿Cómo va el equipo de Marcelino Núñez en la tabla de posiciones?

Actualmente, el Ipswich Town marcha en el segundo lugar de la clasificación, ocupando zona de ascenso directo y con la ventaja matemática de tener un partido pendiente. Mientras el líder Coventry City ya parece inalcanzable, la verdadera batalla de Marcelino es defender el segundo puesto ante la presión del Millwall y el Southampton.

Aquí te detallamos cómo está la lucha en la parte alta de la tabla:

Posición Club Partidos Jugados Puntos Diferencia de Goles 1° Coventry City 43 86 +42 2° Ipswich 42 76 +29 3° Millwall 43 76 +11 4° Southampton 43 75 +24 5° Middlesbrough 43 73 +20

Dato clave: Al tener 42 partidos jugados frente a los 43 de sus máximos perseguidores, el Ipswich Town depende exclusivamente de sí mismo. Ganando sus compromisos pendientes, asegurará el subliderato sin importar lo que hagan Millwall o Southampton.

¿Qué partidos le faltan al Ipswich Town para lograr el ascenso directo?

Al cuadro del chileno le restan cuatro “finales” para sellar su paso a la Premier League, incluyendo un choque decisivo ante un rival directo. El calendario obliga al equipo a mantener la concentración a tope en las siguientes fechas:

Miércoles 22 de abril: Charlton vs Ipswich (Visita) Sábado 25 de abril: Albion vs Ipswich (Visita) Martes 28 de abril (Pendiente Jornada 40): Southampton vs Ipswich (Visita – Partido clave ante el 4° de la tabla) Sábado 2 de mayo: Ipswich vs QPR (Local)

Los números de Marcelino Núñez en su campaña hacia la Premier League

El mediocampista chileno ha firmado una temporada brillante, aportando goles, asistencias y equilibrio en el mediocampo. Sus estadísticas en el actual Championship reflejan su impacto e importancia en el equipo que hoy acaricia la máxima división: