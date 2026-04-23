Buscando sumar su tercera victoria consecutiva, el enrachado West Bromwich Albion recibe a Ipswich Town en The Hawthorns este sábado por la Championship.

Los Baggies vienen de un contundente triunfo por tres goles ante Watford a mitad de semana, mientras que los Tractor Boys lograron sumar de a tres en su visita a Charlton Athletic.

Championship – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 45 West Bromwich Sin Comenzar The Hawthorns – West Bromwich Ipswich

Previa del partido West Bromwich Albion vs Ipswich Town

Desde una dura derrota 2-1 ante Oxford United el 28 de febrero, West Brom ha encadenado una notable racha de nueve partidos invicto (4 victorias, 5 empates) que prácticamente le aseguró la permanencia en la Championship.

Salvo una fuerte sanción de puntos por una posible infracción a las normas financieras de la EFL, los Baggies jugarán en la segunda división la próxima temporada tras su cómodo triunfo ante Watford.

Issac Price y Daryl Dike adelantaron al equipo local en The Hawthorns ante unos Hornets sin reacción, antes de que el lateral derecho Danny Imray marcara su primer gol con el club en el segundo tiempo.

Ahora con la misión de lograr tres triunfos consecutivos por primera vez desde la era de Carlos Corberan en septiembre de 2024, Albion se ubica en el puesto 18, ocho puntos por encima del 22°, Oxford.

Desde la derrota por dos goles ante el líder Coventry City el 21 de febrero, West Brom suma seis partidos invicto como local (2 triunfos, 4 empates), acumulando 10 puntos en ese tramo.

Pronóstico West Brom vs Ipswich / © Imago

Mientras West Brom parece haber cumplido su objetivo con dos fechas restantes, Ipswich Town sigue plenamente metido en la pelea por el ascenso directo a la Premier League.

Sumar solo un punto ante Portsmouth y Middlesbrough afectó sus aspiraciones, pero el triunfo del miércoles en Londres significó un impulso importante.

Tras comenzar en desventaja con el gol tempranero de Greg Docherty para Charlton, Ipswich logró remontar gracias a anotaciones del ex West Brom Darnell Furlong y del extremo Jaden Philogene.

Con su victoria número 22 en la temporada 2025-26, el equipo de Kieran McKenna se ubica segundo en la tabla, igualado en puntos con Millwall, aunque con un partido menos que los Lions.

El máximo goleador del equipo es Jack Clarke, con 15 tantos, quien además marcó el único gol en el triunfo ante West Brom en Portman Road en octubre.

Rendimiento en Championship

West Bromwich Albion:

✅ 🤝 🤝 🤝 ✅ ✅

Ipswich Town:

🤝 ✅ ✅ ❌ 🤝 ✅

Noticias de los equipos

Pronóstico West Brom vs Ipswich / © Imago

West Brom seguirá sin su capitán Jed Wallace, quien estará fuera por el resto de la temporada debido a una lesión en la pantorrilla.

Mikey Johnston, que sufrió una fractura de pierna en febrero, volverá recién la próxima temporada.

El equipo local acumula cuatro partidos seguidos sin recibir goles y mantendrá la dupla defensiva formada por Nat Phillips y el estadounidense George Campbell.

Ipswich, en tanto, tiene a varios ex West Brom en su enfermería, incluido el lateral izquierdo Conor Townsend (rodilla).

El arquero David Button (isquiotibiales) también está fuera de acción para los Tractor Boys.

Posibles formaciones West Bromwich Albion vs Ipswich Town

West Bromwich Albion:

O’Leary; Imray, Phillips, Campbell, Styles; Molumby, Diakite, Mowatt, Price; Dike, Maja

Ipswich Town:

Walton; Furlong, O’Shea, Greaves, Johnson; Matusiwa, Taylor, McAteer, Mehmeti, Philogene; Azon

Pronóstico West Bromwich Albion vs Ipswich Town

Nuestro pronóstico: West Bromwich Albion 1-2 Ipswich Town

Con la permanencia prácticamente asegurada, West Brom podría bajar la intensidad en The Hawthorns este sábado.

Eso abriría la puerta para que Ipswich consiga victorias consecutivas en su intensa lucha por el ascenso a la Premier League.

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