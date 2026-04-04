Ipswich Town recibe a Birmingham City este lunes en Portman Road, desde las 10:00 horas de Chile, en un partido clave de la Championship.

Los locales buscan consolidarse en la lucha por el ascenso directo, mientras que los visitantes intentan recuperarse tras su última derrota.

Championship – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 41 Ipswich Sin Comenzar Portman Road – Ipswich Birmingham

Previa del partido Ipswich Town vs Birmingham City

Tras sumar solo 22 puntos en toda la temporada de Premier League 2024-25, Ipswich Town busca tener una nueva oportunidad en la máxima categoría bajo la dirección del bien valorado técnico Kieran McKenna.

Debido al avance de Southampton a los cuartos de final de la FA Cup, los Tractor Boys no disputaron la jornada de Viernes Santo en la Championship, lo que les permitió contar con más tiempo para analizar el empate 1-1 ante Millwall del pasado 21 de marzo.

En medio de una racha de siete partidos sin perder (cuatro triunfos y tres empates) que se extiende desde febrero, Ipswich se ubica actualmente en el cuarto lugar de la tabla, a tres puntos del segundo puesto ocupado por el equipo de Alex Neil, pese a tener dos partidos menos.

Abriendo el marcador ante Millwall en su último partido, el ex Sunderland Jack Clarke está firmando una gran temporada, con 14 goles en 38 partidos de Championship.

Clarke y compañía llegan con mucha confianza para extender su invicto como local a 15 partidos de liga este lunes, considerando que Ipswich tiene el segundo mejor rendimiento en casa de toda la división, solo por detrás del líder Coventry City.

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Birmingham, en cambio, atraviesa un momento complicado.

Tras sumar su quinta derrota en los últimos siete partidos, el equipo dirigido por Chris Davies fue despedido con fuertes abucheos tras caer 1-0 ante Blackburn Rovers el viernes.

Más de 27 mil espectadores presenciaron un partido típico de Championship, donde Birmingham no logró capitalizar sus oportunidades en el primer tiempo, antes de que Todd Cantwell anotara el gol de la victoria para la visita en la segunda mitad.

Con apenas cuatro puntos sumados en sus últimos siete encuentros, Birmingham ha demostrado por qué está lejos de la pelea por los playoffs, ubicándose a 11 puntos del top 6.

Desde su victoria 2-1 ante Norwich City el 21 de febrero, el equipo ha perdido sus últimos tres partidos como visitante con un marcador global de 5-0, lo que anticipa un panorama complejo en este encuentro.

El historial reciente tampoco ayuda: Birmingham no gana en Portman Road desde diciembre de 2008, acumulando cinco derrotas y cuatro empates en sus últimas nueve visitas.

Rendimiento en Championship de Ipswich Town:

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Rendimiento en Championship de Birmingham City:

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Noticias de los equipos

Ipswich no contará con Conor Townsend, quien sufre una grave lesión en la rodilla.

Además, Wes Burns, pieza clave en el ascenso de la temporada 2023-24, está fuera por un problema muscular.

En Birmingham, el técnico Chris Davies confirmó que el delantero Kyogo Furuhashi fue operado recientemente de un problema en el hombro que arrastraba desde hace tiempo.

El internacional japonés no volverá a jugar esta temporada, una campaña que prometía mucho tras su llegada desde Rennes.

Además, el equipo visitante tiene problemas en el lateral izquierdo, con Kai Wagner (hombro), Alex Cochrane (tobillo) y Lee Buchanan (rodilla) todos fuera por lesión.

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Posibles formaciones Ipswich Town vs Birmingham City

Probable XI de Ipswich Town vs Birmingham City:

Walton; Furlong, O’Shea, Greaves, Johnson; Matusiwa, Neil, McAteer, Mehmeti, Clarke; Hirst

Probable XI de Birmingham City vs Ipswich Town:

Beadle; Iwata, Klarer, Robinson, Laird; Solis, Paik, Vicente, Fujimoto, Osman; Stansfield

Pronóstico Ipswich Town vs Birmingham City de Al Aire Libre

Nuestro pronóstico: Ipswich Town 2-0 Birmingham City

Con un descanso prolongado y mejor momento futbolístico, Ipswich debería estar en condiciones de imponerse con claridad en Portman Road.

Birmingham, en cambio, no atraviesa un buen presente y no parece tener argumentos suficientes para dar la sorpresa como visitante.

Para un análisis más detallado de probabilidades, marcadores y estadísticas del partido, se puede consultar información adicional especializada acá.