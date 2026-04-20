Ipswich Town se enfrenta a Charlton Athletic este miércoles, a partir de las 14:45 de Chile, en busca de una victoria que fortalezca su candidatura al ascenso a la Premier League.

Mientras los Tractor Boys de Marcelino Núñez se ubican en el segundo lugar de la Championship, Charlton marcha 19° y está a un triunfo de asegurar su permanencia en la categoría.

Championship – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 44 Charlton Sin Comenzar The Valley, Charlton – London Ipswich

Previa del partido Charlton Athletic vs Ipswich Town

Tras sumar recientemente 10 puntos en cuatro partidos y tener encuentros pendientes respecto a sus rivales, se pensaba que Ipswich avanzaría sin problemas hacia el ascenso directo.

Sin embargo, el equipo de Kieran McKenna solo ha conseguido un punto en sus últimos dos partidos, necesitando un penal en los minutos finales para rescatar un empate 2-2 ante Middlesbrough.

Los Tractor Boys estuvieron cerca de ser superados por su rival, hasta que Jack Clarke marcó su gol número 15 de la temporada desde los doce pasos.

Aun así, aunque Ipswich tiene un partido pendiente que podría ser decisivo, solo tres puntos separan al segundo del quinto lugar, y todavía debe visitar a un Southampton que lo sigue a solo una unidad.

Ipswich afronta ahora una racha de tres partidos consecutivos como visitante. Ha ganado solo ocho de sus 20 encuentros fuera de casa en la temporada 2025-26, sumando 29 puntos, el décimo mejor registro de la liga.

Pronóstico Charlton vs Ipswich / © Imago

En cuanto a Charlton, atraviesa una racha negativa como local en The Valley, donde ha perdido cinco de sus últimos seis partidos.

Además, el equipo de Nathan Jones no ha ganado en sus últimos seis encuentros de Championship, sumando apenas tres puntos en ese periodo.

Sin embargo, Charlton necesita solo un punto para asegurar que no terminará más abajo del puesto 22, y una victoria garantizaría su permanencia.

También existe la posibilidad de que West Bromwich Albion (20°) pierda puntos por incumplir normas financieras.

Desde la perspectiva de Jones, buscará cerrar la temporada de la mejor manera, aunque el empate 1-1 ante Sheffield Wednesday dejó sensaciones amargas.

Pese a su mala racha, Charlton no ha recibido más de dos goles en un partido de Championship en sus últimos 11 encuentros.

Rendimiento en Championship

Charlton Athletic:

🤝 ❌ ❌ 🤝 ❌ 🤝

Ipswich Town:

✅ 🤝 ✅ ✅ ❌ 🤝

Noticias de los equipos

Pronóstico Charlton vs Ipswich / © Imago

Nathan Jones podría optar por rotar su equipo pese al día extra de descanso.

Collins Sichenje, Joe Rankin-Costello y Miles Leaburn aparecen como alternativas para ingresar al once titular.

El arquero Thomas Kaminski también podría volver a la titularidad tras el error de Will Mannion en el último partido, aunque el cuerpo técnico podría mantener su confianza en él.

Por su parte, McKenna planea realizar varios cambios en Ipswich, incluyendo el regreso de Jack Clarke por Kasey McAteer o Jaden Philogene.

Dan Neil, Sindre Egeli y George Hirst también podrían volver al once inicial, considerando que el equipo tendrá otro partido a mitad de semana.

Wes Burns está cerca de volver tras perderse el último encuentro por lesión.

Posibles formaciones Charlton Athletic vs Ipswich Town

Charlton Athletic:

Mannion; Sichenje, Jones, Bell; Clarke, Docherty, Coady, Carey, Chambers; Dykes, Leaburn

Ipswich Town:

Walton; Furlong, O’Shea, Greaves, Davis; Matusiwa, Neil; McAteer, Nunez, Clarke; Hirst

Pronóstico Charlton Athletic vs Ipswich Town

Nuestro pronóstico: Charlton Athletic 1-2 Ipswich Town

Charlton puede jugar con mayor libertad en casa, lo que podría beneficiarlo en su intento por asegurar la permanencia.

Sin embargo, la mayor calidad ofensiva de Ipswich podría marcar la diferencia, incluso si el gol decisivo llega en los minutos finales.

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