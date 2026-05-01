La Championship de Inglaterra define a sus clasificados en una última fecha que promete paralizar a los hinchas nacionales. Este sábado a las 07:30 horas, Marcelino Núñez y Ben Brereton se jugarán la vida para conseguir el anhelado ascenso a la Premier League. Mientras el volante formado en Universidad Católica depende de sí mismo para desatar la fiesta con el Ipswich Town, el ariete del Derby County necesita un verdadero milagro matemático para meterse en los playoffs que otorgan el último cupo a la élite.

¿Qué necesita Marcelino Núñez para ascender a la Premier League?

Ipswich Town logrará el ascenso directo si derrota a Queens Park Rangers en Portman Road, asegurando uno de los dos cupos automáticos sin depender de otros resultados.

El equipo dirigido por Kieran McKenna marcha en el segundo lugar de la tabla con 81 puntos. Para el elenco de los “Tractor Boys”, el escenario no admite margen de error: si empatan o pierden, corren el riesgo de ser superados por Millwall (80 puntos) o Middlesbrough (79 unidades), lo que los relegaría a la liguilla de promoción.

A su favor, enfrentan a un QPR que se ubica 14° en caída libre con tres derrotas al hilo, y se hacen fuertes en casa, registrando apenas una caída en 22 partidos como local en la temporada. Marcelino ha sido clave en esta tremenda campaña, sumando tres goles y ocho asistencias en 35 encuentros desde que llegó a Suffolk proveniente del clásico rival, Norwich City.

¿Qué resultados necesita Ben Brereton para entrar a los playoffs?

Derby County está obligado a ganar su partido ante Sheffield United y esperar que ni Wrexham ni Hull City consigan victorias en sus respectivos duelos.

La situación de “Big Ben” es de máxima tensión. Su escuadra se ubica en la octava posición con 69 puntos, a solo una unidad de los puestos de clasificación a la postemporada, ya que Wrexham y Hull City tienen 70 puntos. Para mantener vivo el sueño, no basta solo con triunfar en su propia cancha; dependen exclusivamente de que la suerte los acompañe en otros recintos con la siguiente combinación exacta:

El primer milagro: Wrexham no debe ganarle en su encuentro frente a Middlesbrough.

Wrexham no debe ganarle en su encuentro frente a Middlesbrough. La segunda ayuda: Hull City no puede derrotar en su duelo directo a Norwich.

Hull City no puede derrotar en su duelo directo a Norwich. La tarea propia: El atacante chileno, que registra ocho goles y tres asistencias en 40 partidos disputados esta campaña, debe liderar a su equipo para vencer a Sheffield United.

¿Cómo funciona el formato de ascenso en el Championship?

El sistema otorga tres cupos a la máxima categoría: los dos primeros de la fase regular ascienden directamente, mientras que el tercer boleto se define en un minitorneo de altísima tensión.

Tras 46 extenuantes fechas, el campeón y subcampeón de la división aseguran su presencia inmediata en la liga más competitiva del planeta. Para evitar este desgaste extra, el gran objetivo de la escuadra de Marcelino Núñez es aferrarse a su actual segundo puesto. Por su parte, los clubes que terminen ubicados entre el tercer y sexto lugar deberán enfrentarse en un minitorneo con llaves de ida y vuelta, las cuales culminarán con una final única a estadio lleno en el mítico césped de Wembley.