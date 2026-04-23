Derby County buscará conseguir una victoria importante el sábado cuando visite Loftus Road para enfrentar a Queens Park Rangers.

Los visitantes se ubican actualmente en el octavo lugar de la Championship y están a cuatro puntos de los playoffs, mientras que los locales son 13°.

Championship – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 45 Queens Park Rangers Sin Comenzar Loftus Road – London Derby

Previa del partido Queens Park Rangers vs Derby County

QPR no ha ganado en sus últimos cuatro partidos y estará decidido a conseguir la victoria en su último encuentro como local de la temporada.

Los R’s fueron derrotados 2-1 por Swansea City el martes gracias a un gol de Ronald y un polémico penal de Zan Vipotnik, mientras que Rhys Norrington-Davies anotó un gol de descuento en los minutos finales.

El entrenador Julien Stephan consideró que su equipo “no asumió suficientes riesgos en el primer pase” tras conceder dentro de los primeros dos minutos y se mostró furioso por el penal, con el técnico de Swansea, Vitor Matos, incluso admitiendo que no debió cobrarse, ya que la falta pareció ocurrir fuera del área.

Sin embargo, Stephan valoró la reacción de sus jugadores tras ir perdiendo 2-0, afirmando que “intentaron darlo todo para marcar un gol y luego el segundo”.

Pronóstico Queens Park Rangers vs Derby County / © Imago

Derby, por su parte, necesita ganar el sábado para mantener vivas sus esperanzas de playoffs, con solo dos partidos restantes en la temporada.

Los Rams sufrieron un duro golpe el martes al caer 2-1 ante Norwich City, con goles de Mohamed Toure y Liam Gibbs para los Canaries, mientras que David Ozoh marcó para Derby.

El entrenador John Eustace no quedó conforme con los goles recibidos, calificándolos como “realmente pobres”, aunque destacó que estaba “muy satisfecho” con el esfuerzo y la actitud de sus jugadores.

Cabe destacar que Derby ha perdido sus últimos tres partidos como visitante, aunque busca completar el doblete ante QPR esta temporada por primera vez desde la campaña 2016-17.

Rendimiento en Championship

Queens Park Rangers:

✅ ✅ 🤝 🤝 ❌ ❌

Derby County:

✅ ❌ ✅ ❌ ✅ ❌

Noticias de los equipos

Pronóstico Queens Park Rangers vs Derby County / © Imago

QPR no podrá contar con Kwame Poku, Jake Clarke-Salter, Ziyad Larkeche, Jimmy Dunne, Koki Saito y Karamoko Dembele debido a lesiones.

Steve Cook probablemente ya jugó su último partido con el club tras anunciarse su salida al finalizar su contrato, y Tylon Smith podría reemplazarlo ante Derby.

También se espera que Paul Smyth ingrese al equipo en lugar de Poku, quien sufrió una lesión en el muslo ante Swansea.

Por su parte, Derby no contará con Patrick Agyemang, Callum Elder, Rhian Brewster ni Bobby Clark por lesión.

Derry Murkin sufrió un golpe ante Norwich y se espera que sea reemplazado en el lateral izquierdo por Craig Forsyth, mientras que el máximo goleador Carlton Morris volverá a liderar el ataque.

Posibles formaciones Queens Park Rangers vs Derby County

Queens Park Rangers:

Walsh; Adamson, Edwards, Smith, Norrington-Davies; Vale, Hayden, Morgan, Smyth; Kolli, Burrell

Derby County:

Zetterstrom; Ward, Langas, Clarke, Forsyth; Travis, Ozoh; Brereton-Diaz, Szmodics, Banel; Morris

Pronóstico Queens Park Rangers vs Derby County

Nuestro pronóstico: Queens Park Rangers 0-1 Derby County

Derby tiene más en juego que QPR en este tramo de la temporada y apostamos por que logrará una victoria importante. Más detalles aquí.