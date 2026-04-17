Ambos buscando recuperarse de recientes derrotas, Ipswich Town y Middlesbrough se enfrentan este domingo en un choque crucial por la lucha del ascenso automático en la Championship.

Los Tractor Boys fueron derrotados recientemente en Fratton Park por Portsmouth, que también sumó tres puntos frente a Boro en el Riverside Stadium.

Championship – 2025/2026 43E Journée Ipswich Pas commencé Portman Road – Ipswich Middlesbrough

Previa del partido Ipswich Town vs Middlesbrough

En su lucha por regresar de inmediato a la Premier League, Ipswich Town vio cómo su racha de nueve partidos invicto (G6 E3) llegó a su fin el martes en Fratton Park, cuando Portsmouth impulsó sus esperanzas de permanencia en la Championship.

Dos goles consecutivos de Conor Shaughnessy y Colby Bishop bastaron para derrotar a los Tractor Boys en la costa sur, donde los visitantes sufrieron su primera caída en liga desde finales de febrero.

Buscando evitar derrotas consecutivas en segunda división por primera vez desde octubre, el equipo de Kieran McKenna se ubica en el segundo lugar de la tabla, con dos puntos de ventaja —y un partido más— sobre Millwall, que marcha tercero.

Habiendo perdido solo uno de sus 21 partidos como local en Portman Road esta temporada, los 46 puntos sumados en casa por Ipswich solo son superados por los 49 del líder Coventry City, lo que refleja su dominio como local en la campaña 2025-26.

Sin un delantero centro destacado, los Tractor Boys han dependido del olfato goleador del extremo Jack Clarke, quien suma 14 goles en 41 apariciones esta temporada.

Pronóstico Ipswich vs Middlesbrough / © Imago

Pocos días antes de la victoria de Portsmouth ante Ipswich, el equipo del sur logró lo mismo frente a Middlesbrough en el Riverside Stadium, donde el colapso de Boro en el tramo final de la temporada continúa.

Tras una goleada por cuatro tantos ante Queens Park Rangers el 8 de marzo, Middlesbrough parecía tener el control de su destino hacia el ascenso directo, pero una racha de seis partidos sin ganar lo ha relegado en la pelea por los dos primeros lugares.

Con solo tres puntos en sus últimos seis encuentros de Championship, el equipo de Kim Hellberg ha caído al quinto puesto, quedando a tres unidades de Ipswich, segundo en la tabla.

Solo el combativo Millwall (37) ha sumado más puntos como visitante que los 36 de Middlesbrough en la temporada, con Boro invicto en sus últimos cuatro partidos fuera de casa (G2 E2).

Otro dato que invita al optimismo: el equipo no ha perdido en sus últimas cuatro visitas a Portman Road (G2 E2), donde su última derrota en Championship fue en diciembre de 2014.

Rendimiento en Championship

Ipswich Town:

🤝 ✅ 🤝 ✅ ✅ ❌

Middlesbrough:

❌ 🤝 🤝 ❌ 🤝 ❌

Noticias de los equipos

Pronóstico Ipswich vs Middlesbrough / © Imago

Ipswich sufre la baja del arquero David Button, quien está fuera por una lesión en los isquiotibiales.

Otro exjugador de West Bromwich Albion en el plantel, Conor Townsend, se recupera de una grave lesión de rodilla.

Ashley Young, que disputa su primera temporada en Championship desde 2006, no estará disponible por una molestia en el muslo.

En Middlesbrough, la principal ausencia es el mediocampista Hayden Hackney, quien está en duda por un problema muscular.

Leo Castledine, fichado en enero desde Chelsea, también presenta molestias físicas.

Posibles formaciones Ipswich Town vs Middlesbrough

Ipswich Town:

Walton; Johnson, O’Shea, Greaves, Kipre; Matusiwa, Neil, Mehmeti, Philogene, Clarke; Hirst

Middlesbrough:

Brynn; Brittain, Fry, Malanda, Ayling; Browne, Morris, McGree, Hansen; Strelec, Conway

Pronóstico Ipswich Town vs Middlesbrough

Nuestro pronóstico: Ipswich Town 1-0 Middlesbrough

Invicto como local desde octubre, Ipswich llega con gran confianza para sumar tres puntos clave en la lucha por el ascenso.

Un Middlesbrough sin Hackney aparece golpeado y podría sufrir otra derrota importante en Portman Road.

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