Son escasos los chilenos que gozan de un buen inicio de temporada en el fútbol europeo y uno de ellos es Marcelino Núñez, quien este sábado volvió a sonreír con Ipswich Town e incluso se alzó como la gran figura de su equipo en un importante triunfo por la Championship del fútbol inglés.

Ipswich goleó por 4-1 en su visita a QPR con Núñez como titular y pieza trascendental para el conjunto del tractor, matriculándose con un especial doblete a los 47′ y 64′ minutos de partido, siendo uno de los goles una verdadera obra de arte para enmarcar.

Marcelino Núñez 47'



Championship | 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Queens Park Rangers 1-2 Ipswichpic.twitter.com/cXwYhaEiXj — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 1, 2025

🔥 La joya de gol que dejó Marcelino Núñez en triunfazo de Ipswich

El hecho que hizo llamativo el doblete de Marcelino fue que ambos llegaron mediante una de las especialidades que tiene el formado en U Católica, el balón detenido. El primero de ambas anotaciones se concretó en un tiro libre directo para clavar un remate perfecto y esquinado que hizo totalmente inútil el intento de atajar del arquero Paul Nardi.

Luego, a los 64′, el volante nacional repitió la fórmula, aunque en esta ocasión le cambió el palo a Nardi y su remate fue a menor altura pero igual de efectivo para alzarlo como el verdadero mvp del encuentro, hasta que fue sustituido en los 84′ por Jack Clarke.

Gracias al aporte de Marcelino en el triunfo, Ipswich escaló al noveno lugar de la Championship con 19 puntos, quedando a solo tres de distancia de la zona de play-offs por el ascenso y con un partido menos.

Marcelino se empieza a hacer un nombre en Ipswich/ © IMAGO

⚽ Los números de Marcelino Núñez con Ipswich Town