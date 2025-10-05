El mediocampista chileno Marcelino Núñez vivió una jornada especial en su primer clásico con el Ipswich Town, donde enfrentó nada menos que a su antiguo club, el Norwich City, en una nueva edición del “Old Farm Derby” de la Championship inglesa.

El exvolante de U Católica ingresó en los últimos 15 minutos y fue clave en la jugada que selló el triunfo por 3-1 de su equipo. Pero lo que más llamó la atención fue su celebración tras el pitazo final.

⚽ ¿Qué hizo Marcelino Núñez tras vencer a su exequipo Norwich?

El ingreso de Marcelino Núñez a los 75 minutos cambió el ritmo del Ipswich. El chileno participó en la jugada que terminó con el gol de Jack Clark, que cerró la victoria en el Portman Road Stadium.

Pero más allá de lo futbolístico, la atención se la llevó su efusiva celebración: Núñez fue ovacionado por los fanáticos locales, quienes reconocieron su compromiso con el equipo, pese a su pasado en Norwich.

Luego del encuentro, el jugador festejó con los hinchas y protagonizó una escena que rápidamente se viralizó: posó sonriente con un lienzo donde aparecía un tuiteo antiguo de un fanático de Norwich, que decía que el club debía “construirle una estatua”.

Marcelino Nunez absolutely loves it 🚜🚜🚜 pic.twitter.com/jMwsrEvH2J — Second Tier podcast (@secondtierpod) October 5, 2025

🔵 Un fichaje que aún genera ruido en Inglaterra

El traspaso de Marcelino Núñez desde Norwich a Ipswich fue uno de los movimientos más comentados del mercado. Ambos equipos mantienen una fuerte rivalidad y pocos jugadores han vestido las dos camisetas. Incluso se vio a varios hinchas de los Canarios, destrozando la camiseta del chileno.

Sin embargo, Núñez parece haberse adaptado rápidamente al sistema del técnico Kieran McKenna, mostrando compromiso y rendimiento en los minutos que ha tenido.

Los hinchas del Norwich y su mensaje para Marcelino. Foto: Imago

📲 Todas las noticias de los chilenos en el extranjero están en Al Aire Libre.