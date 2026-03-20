Ipswich Town y Millwall se enfrentan este sábado en Portman Road en lo que asoma como uno de los partidos más importantes de la temporada para ambos clubes, a partir de las 09:30 horas de Chile.

Ambos equipos ocupan el tercer y cuarto lugar en la tabla de la Championship, igualados en puntos y a solo dos unidades del segundo puesto que actualmente pertenece a Middlesbrough.

Championship – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 39 Ipswich Sin Comenzar Portman Road – Ipswich Millwall

Previa del partido Ipswich Town vs Millwall

Tras los tropiezos de Coventry City y Middlesbrough en los primeros partidos de la jornada, el técnico Kieran McKenna sabía que era clave que Ipswich superara a Sheffield Wednesday.

Aunque el triunfo por 2-0 no mejoró tanto su diferencia de gol como esperaban, la victoria en Hillsborough deja al Ipswich de Marcelino Núñez dependiendo de sí mismo en la lucha por el ascenso, considerando además que tiene un partido pendiente respecto a Middlesbrough.

Más allá de no mirar demasiado a futuro, este encuentro representa una gran oportunidad para dejar a Millwall rezagado en la pelea por los dos primeros puestos, con Ipswich contando además con una diferencia de gol de +19 sobre su rival.

Ipswich es uno de solo dos equipos —junto a Southampton— que no ha perdido en sus últimos seis partidos de Championship, registrando cuatro victorias y dos empates. Además, el equipo sigue siendo el único de la categoría que ha sufrido solo una derrota como local en toda la temporada, caída que ocurrió ante Charlton Athletic el pasado 21 de octubre.

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Sin embargo, Ipswich recibe a Millwall en un momento en que el conjunto londinense no pierde como visitante desde el 20 de enero, cuando cayó 2-1 ante Coventry. Desde entonces, ha logrado cuatro victorias consecutivas fuera de casa frente a Wrexham, Sheffield Wednesday, Preston North End y Hull City.

No obstante, su racha de cuatro triunfos seguidos en la Championship llegó a su fin la semana pasada, tras caer sorpresivamente por 2-1 en casa ante Blackburn Rovers. El técnico Alex Neil quedó muy frustrado luego de que su equipo dejara escapar una ventaja de 1-0 en los últimos 10 minutos. De haber ganado, Millwall estaría actualmente en el segundo puesto, a seis puntos del liderato.

A pesar de haber sumado 22 puntos en sus últimos 10 partidos —uno de los mejores registros de la liga—, existe preocupación por la reacción del equipo tras esa derrota.

Rendimiento en Championship de Ipswich Town:

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Rendimiento en Championship de Millwall:

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Noticias de los equipos

Ipswich no contará con Leif Davis ni Cedric Kipre por suspensión, mientras que Wes Burns es duda debido a una lesión en el gemelo. Ivan Azon aparece como opción para reemplazar a George Hirst en ataque, tras marcar ante Sheffield Wednesday.

Jack Taylor también podría ingresar en el mediocampo en lugar de Dan Neil, mientras que Jaden Philogene no sería considerado como titular pese a haber vuelto a jugar el fin de semana pasado tras dos meses.

En Millwall, Zak Sturge está suspendido y Alfie Doughty lesionado, por lo que Joe Bryan se perfila como titular en el lateral izquierdo. Luke Cundle es alternativa en el mediocampo, pero Casper De Norre seguiría fuera por lesión. Mihailo Ivanovic también podría volver al once si el técnico decide jugar con dos delanteros.

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Posibles formaciones Ipswich Town vs Millwall

Probable XI de Ipswich Town vs Millwall:

Walton; Furlong, O’Shea, Greaves, Johnson; Matusiwa, Taylor; Egeli, Mehmeti, Clarke; Azon

Probable XI de Millwall vs Ipswich Town:

Patterson; McNamara, Crama, Cooper, Bryan; Bannan, Mitchell; Azeez, Neghli, Langstaff; Coburn

Pronóstico Ipswich Town vs Millwall de Al Aire Libre

Nuestro pronóstico: Ipswich Town 1-1 Millwall

Considerando el momento reciente de Middlesbrough, ninguno de los dos equipos sentirá que este es un partido obligatorio de ganar, lo que podría reflejarse en el desarrollo del encuentro. Con ese escenario, un empate aparece como el resultado más probable, aunque no se descarta un triunfo ajustado 2-1 para cualquiera de los dos.