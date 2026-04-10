Ipswich Town llega al clásico de East Anglia ante Norwich City este sábado sabiendo que una victoria le permitirá terminar la jornada en el segundo lugar de la Championship.
Mientras los Tractor Boys visitan Carrow Road en plena lucha por el ascenso directo, Norwich intentará mantener vivas sus opciones de clasificar a los playoffs.
Previa del partido Norwich City vs Ipswich Town
Aunque gran parte de la atención en East Anglia ha estado en la lucha de Ipswich por el ascenso directo, Norwich se ha convertido en uno de los equipos más en forma de la EFL.
A pesar de haber disputado un partido más, Norwich ha sumado la misma cantidad de puntos (46) que su rival desde la llegada de Philippe Clement en noviembre.
La victoria por 2-1 ante Millwall en el lunes de Pascua dejó a los Canaries a solo un punto del registro de Coventry en ese mismo periodo.
Si bien Norwich sigue a ocho puntos de los puestos de playoffs con cinco partidos por jugar, los 19 puntos sumados en sus últimos ocho encuentros lo mantienen con opciones.
Pese a haber sufrido 10 derrotas en sus 20 partidos como local esta temporada, el equipo ha conseguido 13 puntos en sus últimos seis encuentros en Carrow Road.
Sin embargo, Norwich lleva nueve partidos de Championship sin marcar más de dos goles en un mismo encuentro.
Con Middlesbrough y Millwall perdiendo terreno, Ipswich tiene la oportunidad de consolidarse en el segundo puesto.
La victoria 2-1 ante Birmingham City extendió su racha invicta a ocho partidos (cinco triunfos y tres empates).
Con dos partidos menos que sus perseguidores, Ipswich podría quedar seis puntos por delante del tercero e incluso acercarse a seis unidades del líder Coventry si logra aprovechar la oportunidad.
Sin embargo, el técnico Kieran McKenna mantiene el foco en el presente, buscando extender a cuatro partidos su racha invicta como visitante.
Ipswich aún debe enfrentar a Middlesbrough y Southampton, lo que aumenta la importancia de este partido, ya que buscará ganar en Carrow Road por primera vez en 20 años.
Rendimiento de Norwich City en Championship:
✅✅❌✅🟰✅
Rendimiento de Ipswich Town en Championship:
✅🟰🟰✅🟰✅
Noticias de los equipos
Tras cambiar el partido ante Millwall con dos asistencias, Mohamed Toure debería ser titular en el ataque de Norwich en lugar de Mathias Kvistgaarden.
Oscar Schwartau también podría iniciar por la banda derecha, lo que pondría en duda la titularidad de Anis Ben Slimane.
Si Kellen Fisher se suma a la lista de lesionados, Ben Chrisene ocuparía el lateral izquierdo.
En Ipswich, Leif Davis debería volver tras cumplir sanción, mientras que Azor Matusiwa es duda por lesión tras salir en el primer tiempo ante Birmingham.
En caso de no estar disponible, Jack Taylor o Anis Mehmeti podrían ocupar su lugar.
Salvo el posible ingreso de Jaden Philogene por la banda, el resto del equipo podría mantenerse sin cambios.
Posibles formaciones Norwich City vs Ipswich Town
Probable XI de Norwich City vs Ipswich Town:
Kovacevic; Stacey, Darling, Cordoba, Fisher; Field, Mattsson; Schwartau, McLean, Ahmed; Toure
Probable XI de Ipswich Town vs Norwich City:
Walton; Furlong, O’Shea, Greaves, Davis; Matusiwa, Neil; McAteer, Nunez, Clarke; Hirst
Pronóstico Norwich City vs Ipswich Town de Al Aire Libre
Nuestro pronóstico: Norwich City 1-1 Ipswich Town
Con ambos equipos en buen momento, este clásico regional promete ser muy disputado.
Si bien Norwich podría tener una ligera ventaja, Ipswich tiene argumentos suficientes para rescatar al menos un punto.
Para un análisis más detallado de probabilidades, marcadores y estadísticas del partido, se puede consultar información adicional especializada acá.