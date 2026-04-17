Colo Colo transita por un periodo de definiciones críticas de cara al armado de su plantel para la próxima temporada. La urgencia en las oficinas de Blanco y Negro radica en que varios jugadores finalizan su vínculo contractual en diciembre de 2026, lo que les otorga la libertad absoluta de negociar como agentes libres a partir de junio.

En este escenario de decisiones inminentes, el caso de Claudio Aquino se ha convertido en uno de los más complejos para la administración. Lejos de apresurar las gestiones para asegurar su permanencia, la concesionaria decidió quitar el pie del acelerador y pausar cualquier diálogo.

El mediocampista trasandino llegó con el cartel de figura consular, pero su adaptación al andamiaje de Fernando Ortiz ha estado lejos de las proyecciones iniciales, abriendo una profunda interrogante sobre su continuidad y obligando al club a replantearse su millonaria inversión.

¿Por qué Colo Colo no ha iniciado la renovación de Claudio Aquino?

La dirigencia frenó cualquier acercamiento formal debido a que el jugador perdió su condición de indiscutido y hoy no es prioridad para el cuerpo técnico. El escenario actual es diametralmente opuesto a las expectativas generadas tras su brillante paso por Vélez Sarsfield durante 2025. Hoy, en el esquema táctico de Ortiz, Aquino quedó relegado a un rol secundario, actuando principalmente como el primer revulsivo desde el banco de suplentes.

Esta pérdida sistemática de protagonismo deportivo llevó a la gerencia a tomar una postura cautelosa frente a su futuro. “Todo se verá en su debido tiempo. No es buena idea adelantarse”, aseguraron desde el interior del club al portal En Cancha, evidenciando que, por el momento, no existe la más mínima intención de sentarse en la mesa de negociaciones para extender su estadía en el Estadio Monumental.

¿Cuánto gana Claudio Aquino y cómo impacta en su continuidad?

El mediocampista percibe un salario que ronda los 80 millones de pesos mensuales, cifra que la directiva considera insostenible ante su actual rendimiento. Este monto lo posiciona como el segundo jugador mejor remunerado de toda la plantilla alba, generando un desequilibrio evidente entre el costo operativo y la rentabilidad sobre el terreno de juego.

Blanco y Negro busca optimizar sus recursos para el segundo semestre, y si el nivel del argentino no experimenta un alza drástica, la gerencia preferirá liberar esa importante carga salarial para ir en busca de un refuerzo con una relación calidad-precio más ajustada a la realidad económica institucional. Por el lado del jugador, su círculo íntimo reconoce que se siente cómodo viviendo en la capital chilena, pero admiten que la falta de señales por parte de la directiva genera un clima de completa incertidumbre.

¿Cuáles son las estadísticas de Claudio Aquino en 2026?

Los números del volante reflejan un marcado descenso en su incidencia ofensiva y una pérdida de la titularidad indiscutida. A pesar de su jerarquía, hoy es considerado el primer revulsivo por el cuerpo técnico, acumulando cifras discretas para su estatus:

Participación: 7 partidos disputados en la temporada actual.

7 partidos disputados en la temporada actual. Efectividad: 2 goles anotados (uno de ellos mediante tiro penal).

2 goles anotados (uno de ellos mediante tiro penal). Distribución: 221 pases correctos de un total de 284 intentos.

221 pases correctos de un total de 284 intentos. Duelos: Solo ha ganado 21 de los 45 balones disputados en cancha.

Solo ha ganado 21 de los 45 balones disputados en cancha. Regates: Registra apenas 6 maniobras exitosas de 13 intentos realizados.

La inacción de Blanco y Negro abre un escenario peligroso para el patrimonio del club: perder a uno de sus activos más caros sin recibir compensación económica. Con el mercado de junio a la vuelta de la esquina, el futuro de Aquino en el Estadio Monumental parece depender más de una drástica revalorización deportiva que de la voluntad de una dirigencia que ya mira otras opciones.