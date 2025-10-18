El nuevo arquero titular de la La Roja, Lawrence Vigouroux, reafirma por qué es indiscutido. Su actuación en el empate sin goles del Swansea City ante Southampton fue sencillamente brillante. Los números lo certifican, le puso candado a su portería y fue de los mejores valorados en la igualdad en blanco.



Este rendimiento de alto nivel refuerza la confianza del cuerpo técnico chileno en su portero, justo en un momento clave para el seleccionado nacional.

🧤 Vigouroux y su partido estelar: las estadísticas que hablan

Para evaluar a Vigouroux basta con repasar su actuación. Se enfrentó a numerosos remates de los Saints, salvando la arco galés una y otra vez.



• Ocho paradas totales, seis dentro del área —datos de SofaScore.

• Calificación de 9,4 para el portero chileno, siendo la más alta del encuentro.

• Estimación de 1,63 goles evitados: una métrica avanzada que muestra su impacto.

Con estos números, Vigouroux demuestra que sus credenciales para seguir defendiendo el arco nacional están más vigentes que nunca.

📊 El contexto del Swansea City y la importancia de su rendimiento

Aunque Swansea marcha en la 13ª posición de la Championship con 13 puntos en 10 jornadas, el rendimiento individual de Vigouroux aparece como un foco de esperanza. Su solidez bajo los tres palos permite al equipo mantenerse competitivo ante rivales de mayor presupuesto y fortalece su perfil como uno de los chilenos más activos en el extranjero esta temporada.

🇨🇱 Impacto para La Roja: Vigouroux afianza su lugar

Su rol en la Selección Chilena se ve respaldado por esta actuación. En una doble fecha amistosa en Rusia, tendrá que confirmar sus buenas actuaciones, como el duelo que superaron a Perú en La Florida.



La continuidad y el nivel expresado en Inglaterra son señales claras de que Vigouroux prepara el terreno para nuevos retos con La Roja.