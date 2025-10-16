Desde el interinato de Nicolás Córdova en La Roja adulta quien se adueñó del puesto de arquero fue Lawrence Vigouroux, sacando provecho de su buen pasar en el Swansea y pudo capturar la titularidad en el elenco nacional, lugar que compite con otros nombres interesantes como Thomas Gillier y Vicente Reyes.

Vigouroux atajó tanto en los últimos duelos de Chile en las Eliminatorias ante Brasil y Uruguay, así como en el reciente amistoso con Perú, algo que para un otrora guardameta como Nicolás Peric perfila al espigado golero como el indiscutido con miras a un nuevo proceso para el Mundial de 2030.

Primera victoria con esta hermosa camiseta, una gran sensación.



Espero que sea el primero de muchos. 🇨🇱❤️🙌🏽 pic.twitter.com/F84aqekTxm — Lawrence Vigouroux (@LawrenceV93) October 11, 2025

⚽ Las enérgicas razones de Peric para poner a Vigouroux como el nuevo “1” de Chile

Es cierto que quien en primera instancia tomó el relevo de Claudio Bravo en el arco de la selección fue Brayan Cortés, quien tras la salida de Ricardo Gareca cedió el lugar a Vigouroux a pesar del sólido presente que tiene en Peñarol.

Por eso, la discusión en torno a quién debe ser el nuevo número 1 de La Roja va tomando color y Nicolás Peric dio unas enérgicas razones por las que se la juega por el hombre del Swansea. “Me gusta, juega bien con los pies y es tranquilo. No te genera temores y uno siempre dice que el arquero lo que menos debe generarte es eso. Y a mí no me genera ninguno Vigouroux”, apuntó en ESPN el meta que figurara en clubes como Audax Italiano, Rangers y Everton, entre otros.

“Hasta el momento los goles que le han hecho son los que debían haberle hecho y tiene 31 años. Es un puesto en el que no hay que proyectarse, no es como los otros puestos. Tiene 31 años y tenemos 8 años de arquero de ese nivel, que juega en Inglaterra y está bien físicamente. Tenemos a arqueros de 20 años, que sé que están, ¿pero hay que darle una oportunidad solamente porque es joven o hay que dársela porque se la merece? Vigouroux tiene por lo menos para seis años más, entonces está cubierto el arco”, remató al respecto el “Loco”.

Vigouroux es favorito a adueñarse del arco de Chile/ © Photosport

📊 Los números de Lawrence Vigouroux en La Roja