Datos Clave Baja confirmada: El cuerpo técnico de Nicolás Córdova liberó al defensa Matías Pérez sin entregar razones oficiales. Reemplazante designado: Ignacio Saavedra, del Rubin Kazán de Rusia, se incorpora con 11 partidos disputados en la presente temporada. Calendario definido: Chile enfrenta a Portugal el 6 de junio y a la República Democrática del Congo el 9 de junio.

El cuerpo técnico de La Roja liberó al defensa Matías Pérez de la nómina para los amistosos de junio sin entregar explicación oficial. El comunicado emitido por la Federación de Fútbol de Chile confirmó además a su reemplazante: el volante Ignacio Saavedra, proveniente del Rubin Kazán de Rusia, con 11 partidos en su haber durante la presente temporada.

La Selección Chilena comienza los entrenamientos este lunes en el Centro Deportivo Juan Pinto Durán con el doble objetivo ya fijado: amistoso ante Portugal el sábado 6 de junio y ante la República Democrática del Congo el martes 9 de junio, ambos seleccionados en vísperas de su debut en la Copa del Mundo 2026. La disponibilidad del plantel es parcial por ahora, ya que varios convocados aún tienen actividad en torneos internacionales y en la fecha 14 del Campeonato Nacional.

¿Por qué Pérez quedó fuera de La Roja?

La baja de Matías Pérez genera dudas que el comunicado oficial no despeja. La FFCh se limitó a informar: “La gerencia de selecciones nacionales de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) informa que el cuerpo técnico de La Roja ha liberado al jugador Matías Pérez”. Ninguna mención a motivos físicos, técnicos ni disciplinarios acompaña el anuncio.

El defensa central acaba de cerrar una temporada decisiva con el Lecce en la Serie A italiana, donde fue parte del equipo que consumó la salvación del descenso. Esa carga de partidos disputados hasta fecha reciente es, por ahora, la hipótesis más probable detrás de su salida, aunque sin respaldo oficial del cuerpo técnico de Córdova.

¿Qué aporta Saavedra desde el Rubin Kazán?

Ignacio Saavedra regresa a la selección chilena tras consolidarse en el Rubin Kazán, club de la Premier Liga rusa, donde acumula 11 partidos en su segunda experiencia en el fútbol del este europeo. Su incorporación al mediocampo no cubre el mismo perfil que Pérez, lo que sugiere que Córdova amplió opciones en la zona media en lugar de sumar un reemplazante de características defensivas similares.

El comunicado oficial precisó: “ha decidido convocar al siguiente futbolista para formar parte del plantel que disputará los amistosos frente a Portugal y RD Congo: Ignacio Saavedra (FC Rubin Kazán)”. La elección de Saavedra tiene sentido frente a rivales de perfiles tácticos opuestos: Portugal exigirá control de balón ante uno de los mejores planteles del mundo, mientras que Congo requerirá adaptación a una propuesta más física y directa.