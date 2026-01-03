Este sábado el defensor chileno Matías Pérez Sepúlveda jugó por primera vez como titular en la Serie A de Italia vistiendo la camiseta del Lecce. Sin embargo, este gran hito en su carrera se vio empañado en su visita a la Juventus.

El ex Curicó Unido fue desde la partida en el Juventus Stadium en Turín, pero su presencia en la cancha duró mucho menos de lo esperado, encendiendo las alertas en nuestro país.

Esto porque el zaguero jugó poco más de media hora y finalmente fue reemplazado, por lo que su gran estreno internacional no fue como lo soñó.

😓 El amargo debut de Matías Pérez en Italia

Matías Pérez no solo fue convocado para el trascendental duelo frente a la Juventus por la jornada 18 de la Serie A, sino que el entrenador Eusebio Di Francesco decidió alinearlo en el equipo titular.

Sin embargo, a los 32 minutos de la primera mitad el defensor nacional abandonó la cancha y fue reemplazado por el portugués Danilo Veiga. El sorpresivo cambio despertó inquietud, puesto que en un principio no se sabía si obedecía a razones técnicas o una posible molestia física.

Incluso desde la transmisión oficial reaccionaron a lo ocurrido. “Qué lástima el chileno”, dijo el comentarista Vito de Palma en Espn.

En la media hora que jugó, Pérez se vio sobrepasado en algunos momentos por la dupla de Yildiz y David, pero pese a ello registro un total de 25 pases y un 93% de precisión. Afortunadamente para él, Lecce rescató un empate en su visita a Juventus y su equipo se mantiene fuera de la zona de descenso.

🤔 ¿Quién es Matías Pérez?

Matías Pérez Sepúlveda es un defensor chileno de 20 años que llegó a Lecce desde Curicó Unido, buscando consolidarse en el fútbol europeo de élite. El lateral derecho representa una de las últimas apuestas de futbolistas jóvenes chilenos en Europa, donde la competencia es extremadamente alta.

En el elenco curicano, Pérez alcanzó a jugar 1.190 minutos en 17 partidos, en los cuales recibió 7 tarjetas amarillas.

Tras su ingrato debut en el Lecce, el zaguero nacional esperará por una nueva oportunidad para demostrar su talento y buscar consolidarse en la competitiva Serie A de Italia.

