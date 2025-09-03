Lawrence Vigouroux será el arquero titular de Chile ante Brasil en el estadio Maracaná: una gran oportunidad para el arquero con raíces inglesas, pero que hace largo rato ha estado a la espera de este gran momento en La Roja.

🧐 La razón de la titularidad de Lawrence Vigouroux en Chile ante Brasil

Según dio a conocer el periodista Marcelo Díaz en TNT Sports, las razones de la titularidad de Vigouroux son: que ha jugado todos los minutos en la actual temporada de la Championship con Swansea City y que es el arquero más experimentado de la nómina

Lawrence Vigouroux solo había tenido acción en selecciones juveniles en Chile, mientras que en la adulta solo había estado en la banca en algunos procesos.

Lawrence Vigouroux en acción con Swansea. (Imago / NurPhoto)

📅 ¿Cuándo juega Chile ante Brasil en las Eliminatorias?

Chile visita a Brasil este jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

📅 Fecha: Jueves 4 de septiembre

⏱️ Hora: 20:30 horas

🏟️ Estadio: Maracaná (Río de Janeiro)

