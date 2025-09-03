Brasil quiere cerrar con fiesta ante su público en Río de Janeiro. Con Carlo Ancelotti en el banco, el scratch acumula 25 puntos y marcha tercero en la tabla, con la clasificación asegurada.

En la otra vereda, la Selección chilena de Nicolás Córdova llega golpeada: apenas 10 unidades, dos triunfos en toda la campaña y la eliminación consumada por tercera vez consecutiva. Sin Ricardo Gareca y con un plantel cargado de juveniles, Chile encara el duelo como parte de un recambio que busca abrir un nuevo ciclo.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Brasil vs Chile?

El partido se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

📅 Día y hora: Jueves 4 de septiembre – 20:30 (CHI) | 21:30 (BRA)

🏟️ Estadio: Jornalista Mário Filho “Maracaná”

📺 ¿Dónde ver EN VIVO el Brasil vs Chile?

💻 TV: Mega (señal online)

📲 Streaming: MegaGO

🖥️ Cobertura minuto a minuto: en Al Aire Libre

📝 Las formaciones de Brasil vs Chile

Brasil (4-2-4): Alisson Becker; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes; Estevao, Raphinha, Martinelli, Joao Pedro.

DT: Carlo Ancelotti.

Chile (3-5-2): Lawrence Vigouroux; Diego González, Paulo Díaz, Guillermo Maripán; Fabián Hormazábal, Rodrigo Echeverría, Lucas Assadi, Vicente Pizarro, Gabriel Suazo; Alexander Aravena, Lucas Cepeda.

DT: Nicolás Córdova (interino).

👨‍⚖️ ¿Quién es el árbitro del Brasil vs Chile?

El juez principal será el venezolano Alexis Herrera, reconocido por su estilo estricto y alto promedio de tarjetas en Eliminatorias. Estará acompañado por:

Asistente 1: Lubin Torrealba (VEN)

Asistente 2: Alberto Ponte (VEN)

Cuarto árbitro: Alejandro Velázquez (VEN)

VAR: Ángel Arteaga (VEN)

AVAR: Yorman Delgado (VEN)

📊 Historial Brasil vs Chile en Eliminatorias

Brasil domina el cara a cara: ganó 7 de los últimos 8 partidos frente a la Roja en Clasificatorias. El último empate fue en 2004 (1-1 en Santiago).

En el duelo más reciente, jugado en octubre de 2024 en el Estadio Nacional, la Verdeamarela ganó 2-1 con goles de Igor Jesús y Luiz Henrique, mientras que Eduardo Vargas marcó para Chile.

⚡ Claves del partido

🇧🇷 Brasil es el equipo con más goles desde fuera del área en estas Eliminatorias (5 tantos, 40% de sus goles).

🇨🇱 Gabriel Suazo es líder de Chile en pases al último tercio (194), gambetas completadas (15) y pases para remate (15).

Ambos técnicos, Carlo Ancelotti y Nicolás Córdova, se enfrentarán por primera vez desde la banca.

⏱️ Brasil vs Chile EN VIVO: minuto a minuto

Sigue la cobertura completa este jueves en Al Aire Libre, con relatos, goles, polémicas y todo lo que deje el partido en el Maracaná.