La Selección chilena vive días de tensión en pleno Mundial Sub 20 que se disputa en casa. Pese a que La Roja juvenil logró una clasificación agónica a los octavos de final gracias al fair play —por haber recibido una tarjeta amarilla menos que Egipto—, el rendimiento del equipo ha dejado más dudas que certezas.

Y el principal apuntado es su entrenador, Nicolás Córdova, quien intentó defenderse de las críticas apelando a las “métricas” y “datos de rendimiento interno”. Sin embargo, los números públicos cuentan otra historia: su campaña al mando de la Sub 20 es la peor de su carrera.

📊 ¿Cuál es el rendimiento de Nicolás Córdova como técnico de Chile Sub 20?

Las cifras son claras: Córdova apenas alcanza un 27,8 % de rendimiento con la Selección chilena Sub 20. Es decir, ha ganado menos de un tercio de los partidos que ha dirigido.

Para ponerlo en contexto, Ricardo Gareca —muy cuestionado durante su paso por la adulta— cerró su ciclo con un 31,4 % de efectividad en las Eliminatorias al Mundial 2026. Córdova, ni siquiera con una categoría juvenil, logra superar esa marca.

Su defensa basada en “métricas internas” terminó volviéndose en su contra: al revisar su carrera completa, ha dirigido 184 partidos y solo ganó 60, lo que equivale a un 33 % de efectividad total.

⚽ Los números de Córdova equipo por equipo

El repaso histórico de su carrera muestra un patrón que preocupa: nunca superó el 50 % de rendimiento en ningún club o selección que dirigió.

Equipo/Selección Rendimiento 🇨🇱 Palestino 47,6 % 🇨🇱 Santiago Wanderers 38,9 % 🇵🇪 Universitario de Deportes 49,6 % 🇶🇦 Al-Rayyan 37,9 % 🇨🇱 Chile adulto 11,1 % 🇨🇱 Chile Sub 23 50,0 % 🇨🇱 Chile Sub 20 27,8 % 🌍 Total carrera 33,0 % (60 triunfos en 184 partidos)

Su mejor momento fue con la Selección Sub 23 en el Preolímpico 2020, donde ganó dos partidos y perdió dos. Desde entonces, su curva de rendimiento ha ido en descenso constante, sin lograr consolidar una idea de juego ni resultados sostenidos.

🔥 Reacción de los hinchas: “Si las métricas fueran goles, seríamos campeones”

Las declaraciones de Córdova encendieron las redes sociales. El DT aseguró que “el trabajo está respaldado por las métricas”, pero los fanáticos reaccionaron con ironía:

“Si las métricas fueran goles, seríamos campeones”, comentó un usuario en X. Otros fueron más duros: “Hablar de rendimiento cuando se clasifica por amarillas es una falta de realidad”.

La crítica más repetida apunta a la falta de identidad futbolística de la Roja Sub 20 y al contraste entre el discurso del entrenador y los resultados sobre el césped.

Incluso Arturo Vidal se sumó al debate con una opinión que no dejó indiferente a nadie. En conversación con TNT Sports Chile, el referente de la Generación Dorada fue tajante:

“Difícil (de evaluar), porque no he trabajado con él. Si me preguntas a qué juega la selección Sub 20, no te puedo decir porque no entiendo a lo que juega, pero sí le veo muchas ganas a los muchachos, están haciendo todo lo posible. Más allá no te puedo decir porque no hay una idea, una forma de atacar ni de defender. No sé cuánto tiempo lleva trabajando que no se ha visto el trabajo”.

Y agregó sin rodeos: “No me gusta (Nicolás Córdova como DT de la mayor de Chile). No está preparado para una selección de un país. Se le ha complicado la Sub 20, así que si me lo preguntas a opinión personal, no sé cómo serán los demás ni soy el que toma las decisiones, pero hay muchos entrenadores chilenos que están mejor preparados que él”.

Estas palabras fueron sorpresivas, sobre todo considerando que Vidal y Córdova compartieron camarín en la Roja en 2011, durante los amistosos ante Francia (1-1) y México (0-1). Hoy, el histórico mediocampista se suma a las voces que cuestionan el proceso juvenil en medio del Mundial Sub 20 Chile 2025.

🇨🇱 ¿Cuándo vuelve a jugar Chile en el Mundial Sub 20?

El equipo de Nicolás Córdova buscará cambiar la narrativa este martes 7 de octubre, cuando enfrente a México por los octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025, en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

🗓️ Martes 7 de octubre

🕗 20:00 horas

📍 Estadio Elías Figueroa, Valparaíso

El ganador se medirá con el vencedor de la llave Argentina vs Nigeria, que se juega el miércoles 8 de octubre a las 16:30 horas en el Estadio Nacional.

👉 La Roja Sub 20 buscará cambiar su historia ante México. ¿Podrá Córdova revertir sus métricas con una victoria?