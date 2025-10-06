El Mundial Sub 20 Chile 2025 entró en zona de eliminación directa tras una fase de grupos de alto voltaje. El equipo dirigido por Nicolás Córdova logró un paso agónico a octavos gracias al criterio de fair play: recibió menos amarillas que Egipto y así aseguró su lugar entre los 16 mejores.

Ahora, en Valparaíso, La Roja juvenil intentará derribar al invicto México Sub 20 el martes 7 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander. Un triunfo no solo significaría seguir en carrera, sino también un atractivo choque en cuartos de final.

🏆 ¿Quién sería el próximo rival de Chile si vence a México?

El formato de la FIFA ya definió el cuadro de llaves. El ganador del Chile vs México se medirá en cuartos de final con el vencedor del Argentina vs Nigeria, partido que se jugará el miércoles 8 de octubre a las 16:30 horas en el Estadio Nacional de Santiago.

Si La Roja Sub 20 supera al “Tri”, volverá a Santiago para disputar los cuartos el sábado 11 de octubre a las 20:00 horas frente a quien salga victorioso de ese duelo. Argentina llega como favorita tras ser líder del Grupo D, mientras que Nigeria avanzó como uno de los mejores terceros y quiere dar la sorpresa.

📅 Calendario completo de los cuartos de final del Mundial Sub 20

Los partidos se disputarán en las cuatro sedes oficiales (Valparaíso, Santiago, Talca y Rancagua):

Sábado 11 de octubre

17:00 horas | Ganador Ucrania/España vs Ganador Colombia/Sudáfrica

20:00 horas | Ganador Chile/México vs Ganador Argentina/Nigeria

Domingo 12 de octubre

17:00 horas | Ganador Estados Unidos/Italia vs Ganador Marruecos/Corea del Sur

20:00 horas | Ganador Paraguay/Noruega vs Ganador Japón/Francia

Semifinales: Miércoles 15 de octubre (17:00 y 20:00 horas)

Tercer lugar: Sábado 18 de octubre a las 16:00 horas

Final: Domingo 19 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional de Santiago

🇨🇱 ¿Qué necesita Chile para avanzar a cuartos del Mundial Sub 20?

La fórmula es simple: ganar en los 90 minutos. En caso de empate, el reglamento establece tiempo extra y, si persiste la igualdad, definición a penales. No hay “mejor tercero” en octavos: aquí ya es eliminación directa.

El equipo de Nicolás Córdova confía en el impulso de la gente y en repetir el rendimiento mostrado ante Nueva Zelanda en el debut. México, por su parte, llega invicto tras empatar con España y Brasil y vencer a Marruecos.

📡 ¿Dónde ver EN VIVO el Chile vs México por el Mundial Sub 20?

Todos los partidos del Mundial Sub 20 Chile 2025 pueden seguirse en Chile de forma gratuita y en plataformas oficiales: