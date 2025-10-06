La Selección chilena logró una dramática clasificación a los octavos de final del Mundial Sub 20 que organiza, gracias al criterio de fair play frente a Egipto. Tras finalizar segunda en el Grupo A, enfrentará a México, que llega invicto desde el Grupo C.

Los aztecas fueron segundos detrás de Marruecos luego de derrotarlos en la última jornada en Valparaíso. Pese al segundo lugar, llegan sin conocer la derrota tras empatar con España y Brasil. El partido se disputará el martes 7 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y en Al Aire Libre te ofrecemos todos los pronósticos.

🔮 Los mejores pronósticos del Chile vs México por el Mundial Sub 20

22Bet ofrece las mejores cuotas para este cruce de octavos de final entre Chile y México por el Mundial Sub 20:

En Megapari también puedes encontrar cuotas atractivas para este duelo:

🆚 ¿Cómo llegan Chile y México a los octavos del Mundial Sub 20?

🇨🇱 Chile Sub 20: cerró la fase de grupos con 3 puntos, producto de un triunfo (2-1 vs Nueva Zelanda) y dos derrotas ajustadas (0-2 vs Japón y 1-2 vs Egipto). Clasificó a octavos por mejor fair play.

🇲🇽 México Sub 20: invicto con 5 puntos en el Grupo C tras empatar con España (2-2), igualar con Brasil (2-2) y vencer a Marruecos (1-0). Llega como uno de los equipos más sólidos del torneo.

📊 Últimos 5 partidos de Chile Sub 20

Egipto 2-1 Chile, Mundial Sub 20

Chile 0-2 Japón, Mundial Sub 20

Chile 2-1 Nueva Zelanda, Mundial Sub 20

Chile 1-1 Nigeria, amistoso

Chile 2-1 Corea del Sur, amistoso

📊 Últimos 5 partidos de México Sub 20

México 1-0 Marruecos, Mundial Sub 20

Brasil 2-2 México, Mundial Sub 20

España 2-2 México, Mundial Sub 20

México 2-1 Paraguay, amistoso

México 1-0 Costa Rica, amistoso

🔢 Probables formaciones de Chile vs México Sub 20

🇨🇱 Chile Sub 20 (DT: Nicolás Córdova): Sebastián Mella; Milovan Celis, Ian Garguez, Nicolás Suárez; Felipe Faúndez, Agustín Arce, Nicolás Cárcamo, Lautaro Millán, Patricio Romero; Juan Francisco Rossel y Vicente Álvarez.

🇲🇽 México Sub 20 (DT: Eduardo Arce): Emmanuel Ochoa; Everardo López, Diego Ochoa, César Garza; Yael Padilla, Gilberto Mora, César Bustos, Jaziel Mendoza, Diego Sánchez; Obed Vargas y Mateo Levy.

📺 ¿Quién transmite EN VIVO Chile vs México por el Mundial Sub 20?

El encuentro será transmitido en televisión abierta y por TV de pago, además de plataformas de streaming.

TV Abierta: Chilevisión

Chilevisión TV de Pago: DSports (610 / 1610 HD, DirecTV)

DSports (610 / 1610 HD, DirecTV) Streaming web: Chilevision.cl

Chilevision.cl Streaming pago: DGO (plataforma oficial de DIRECTV)

📣 Sigue EN VIVO Chile vs México Sub 20 en Al Aire Libre: minuto a minuto, goles, estadísticas y toda la cobertura del duelo por los octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025.