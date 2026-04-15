São Paulo ratificó su jerarquía en el Morumbí al vencer por 2-0 a O’Higgins por la segunda fecha de la Copa Sudamericana 2026, resultado que dejó al “Tricolor” en la cima del Grupo C. Sin embargo, más allá del análisis futbolístico, las miradas se centraron en las declaraciones de Gonzalo Tapia.

El atacante chileno, quien ingresó a los 79′ en el esquema de Roger Machado, aprovechó la instancia para enviar un mensaje directo a la ANFP respecto al futuro de la banca nacional. Con un respaldo absoluto al trabajo de Nicolás Córdova, el delantero formado en la UC aseguró que, ante la falta de un entrenador titular, el actual estratega interino es la pieza ideal para liderar el proceso mundialista por su profundo conocimiento del recambio joven.

¿Qué posibilidades tiene Nicolás Córdova de quedarse como DT de la Selección Chilena?

La continuidad de Nicolás Córdova como DT de La Roja ha ganado terreno tras el respaldo público de futbolistas que actúan en el extranjero, como Gonzalo Tapia. El atacante nacional fue enfático al analizar el presente de la Selección y el sistema que ha intentado implementar el técnico.

“Me encanta el grupo que se formó, me encanta la forma de juego, el sistema que está armando el Nico”, señaló Tapia tras el triunfo de São Paulo en diálogo con La Metro FM. El delantero fue más allá y candidateó formalmente a Córdova para el cargo definitivo: “Si no hay entrenador, me gustaría que siga. Para mí, para mí es una persona que maneja muy bien todo esto. Él sabe de este grupo, conoce muchos jugadores porque nosotros somos… todos venimos de las inferiores de la Selección”.

El análisis de Gonzalo Tapia tras el triunfo de São Paulo sobre O’Higgins

Pese a que ha perdido cierto protagonismo desde la salida de Hernán Crespo, Gonzalo Tapia valoró los tres puntos obtenidos ante el “Capo de Provincia”, un partido que no fue sencillo para los paulistas a pesar del 2-0 final con goles de Luciano y Artur.

“Partido difícil, no fue fácil. O’Higgins viene jugando bien, creo que viene con una estructura de juego hace bastante tiempo”, analizó el chileno. Sobre su situación personal bajo el mando de Roger Machado, Tapia se mostró paciente: “Es un cambio de sistema también de juego. Yo sé que me va a tocar jugar, como también no me va a tocar jugar. Lo importante es que gane el equipo”.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo C en la Copa Sudamericana 2026?

Con el triunfo sobre el equipo de Rancagua, el elenco de Morumbí escaló al liderato exclusivo de la zona, dejando a los chilenos en una posición expectante de cara a la tercera jornada.

São Paulo: 6 puntos

6 puntos O’Higgins: 3 puntos

3 puntos Boston River: 0 puntos (Un partido menos).

0 puntos (Un partido menos). Millonarios: 0 puntos (Un partido menos).

Próximo partido de O’Higgins: El conjunto dirigido por Lucas Bovaglio recibirá a Boston River el próximo 28 de abril en El Teniente de Rancagua, duelo clave para mantener la ilusión de avanzar a la siguiente fase.

Con las cuñas de Gonzalo Tapia resonando desde Brasil, la presión sobre el directorio de la ANFP suma un nuevo antecedente. Mientras se sigue buscando un nombre de peso internacional para asumir el mando de La Roja, el “camino propio” que está trazando Nicolás Córdova parece tener la venia de los jugadores que hoy lideran el recambio. ¿Escuchará Quilín el pedido de sus seleccionados o seguirá buscando una alternativa fuera de Juan Pinto Durán? Por ahora, el respaldo del camarín a Córdova es la noticia que agita el panorama nacional tras la jornada de Copa Sudamericana.