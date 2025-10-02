El Mundial Sub 20 Chile 2025 ya está entrando en su etapa de definición. Desde el próximo 7 de septiembre se estará jugando los octavos de final, por lo que la última fecha será muy importante para definir a todos los candidatos.

Si bien hay 24 selecciones clasificadas, 8 de ellas deberán decir adiós al torneo.

A los octavos de final del Mundial Sub 20 clasificarán los 2 primeros de cada grupo y los 4 mejores terceros:

🔹 Grupo A:

🔹 Grupo B:

🔹 Grupo C: Marruecos

🔹 Grupo D:

🔹 Grupo E:

🔹 Grupo F:

Este es el criterio para la clasificación para los terceros lugares:

Mayor número de puntos obtenidos en su grupo

Diferencia de gol en los partidos de su grupo

Mayor número de goles marcados en su grupo

Mayor número de puntos obtenidos por conducta deportiva

Mayor número de puntos obtenidos por conducta deportiva: Tarjeta amarilla: 1 punto menos Tarjeta roja: 4 puntos menos Tarjeta amarilla y roja directa: 5 puntos menos

Sorteo realizad por FIFA

🆚¿Cómo se definen los cruces de los Octavos de final?

🅰️07/10 – 16:30 2A vs 2C (Valparaíso)

🅱️07/10 – 20:00 1B vs 3A/C/D (Valparaíso)

🅲08/10 – 16:30 1D vs 3B/E/F (Santiago)

🅳08/10 – 16:30 1F vs 2E (Talca)

🅴08/10 – 20:00 2B vs 2F (Talca)

🅵08/10 – 20:00 1A vs 3C/D/E (Santiago)

🅶09/10 – 16:30 1E vs 2D (Rancagua)

🅷09/10 – 20:00 Marruecos vs 3A/B/F (Rancagua)

🧮¿Qué criterios se usan para definir a los clasificados si hay empate en el Mundial?

En caso de igualdad de puntos, se aplican los siguientes criterios en este orden:

1️⃣Mayor diferencia de goles

2️⃣Mayor número de goles marcados

3️⃣Mayor diferencia de goles en todos los partidos del grupo

4️⃣Mayor número de goles marcados en todos los partidos del grupo

5️⃣Mayor número de puntos obtenidos por conducta deportiva:

Tarjeta amarilla: 1 punto menos

Tarjeta roja: 4 puntos menos

Tarjeta amarilla y roja directa: 5 puntos menos

6️⃣Sorteo realizad por FIFA

⚽ Penales en el Mundial Sub 20

Las bases de la competición indican que, en caso de igualdad durante los 90 minutos, desde los octavos de final en adelante se jugará un alargue de dos tiempos de 15 minutos.

Si el partido sigue igualado al término del tiempo extra, deben definir al ganador desde los lanzamientos penales.

📅¿Cómo sigue el camino al título en Mundial Sub 20 Chile 2025?

Estas son las fecha en las que se jugarán los partidos definitorios del Mundial Sub 20

Octavos de final: 7 al 9 de octubre

Cuartos de final: 11 y 12 de octubre

Semifinales: 15 de octubre

Tercer Lugar: 18 de octubre