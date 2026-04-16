Chile se impuso por 4-0 a Bolivia y sacó pasajes al Mundial Sub 17 por segundo año seguido, ahora de la mano del director técnico Ariel Leporati. La Roja tendrá acción consecutiva en Qatar, si es que el torneo se vuelve a disputar en ese país, que tiene en duda todos sus eventos por estar en medio de la zona de guerra.

La escuadra nacional ganó la ronda de repechaje a la que llegó tras terminar en el cuarto lugar de su grupo, quedándose con el séptimo cupo a la cita planetaria, pero sin opciones de conquistar el Sudamericano Sub 17, lo que en todo caso pasa totalmente a segundo plano.

Los goles de Chile vs Bolivia para la clasificación al Mundial Sub 17

Chile abrió la cuenta en los 32 minutos a través de Amaro Riveros, aumentando su ventaja antes del descanso mediante Joaquín Muñoz en los 45′, dejando la tarea más que avanzada faltando aún toda la segunda mitad.

En el complemento llegó el tercer tanto de La Roja merced a Baltazar Oróstica en los 51′, dejando sin opciones de seguir luchando por el partido a los altiplánicos.

Finalmente, en los descuentos se produjo la cuarta y definitiva conquista del Equipo de Todos, obra de Ignacio Cerda.

¿Cuándo se juega el Mundial Sub 17?

Chile participará en el Mundial Sub 17 desde el 3 de noviembre en Qatar (siempre y cuando se confirme la sede del torneo) y los grupos se conocerán en el sorteo que se llevará a cabo en los próximos meses. La cita planetaria termina el 27 de noviembre.

La última vez que La Roja participó en el torneo se fue eliminada en la fase de grupos en 2025, con apenas cuatro puntos, aunque luchando hasta el final para avanzar por diferencia de gol, en un grupo que compartió con Francia (0-2), Uganda (1-1) y Canadá (2-1).