El Mundial Sub 20 Chile 2025 ya tiene definidos sus cruces de octavos de final y el camino hacia el título. Tras una fase de grupos dramática, donde La Roja clasificó por fair play, se vienen los partidos a todo o nada.
Chile Sub 20, dirigido por Nicolás Córdova, se jugará el pase a cuartos ante México en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso este martes 7 de octubre a las 20:00 horas. Si logra el golpe, su siguiente escollo sería nada menos que Argentina, que se mide con Nigeria en Santiago.
🏆 ¿Cómo se juegan los cuartos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025?
Los partidos de cuartos se disputarán en las cuatro sedes oficiales del torneo (Valparaíso, Santiago, Talca y Rancagua). Los ganadores de octavos avanzan a esta instancia:
Sábado 11 de octubre – Cuartos de final:
- 17:00 horas | Ganador Ucrania/España vs Ganador Colombia/Sudáfrica | Estadio por definir
- 20:00 horas | Ganador Chile/México vs Ganador Argentina/Nigeria | Estadio por definir
Domingo 12 de octubre – Cuartos de final:
- 17:00 horas | Ganador Estados Unidos/Italia vs Ganador Marruecos/Corea del Sur | Estadio por definir
- 20:00 horas | Ganador Paraguay/Noruega vs Ganador Japón/Francia | Estadio por definir
📅 ¿Cuándo y dónde son las semifinales y la final del Mundial Sub 20 Chile 2025?
- Semifinales: Miércoles 15 de octubre (17:00 y 20:00 horas)
- Partido por el tercer lugar: Sábado 18 de octubre a las 16:00 horas
- Final: Domingo 19 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional de Santiago
🇨🇱 ¿Qué necesita Chile para avanzar a cuartos y enfrentar a Argentina?
La Roja Sub 20 llega a los octavos con una historia de película: avanzó gracias al fair play tras igualar en puntos y goles con Egipto, pero con una tarjeta amarilla menos. En la fase de grupos, Chile sumó 3 puntos con una victoria (2-1 a Nueva Zelanda) y dos derrotas ajustadas (0-2 ante Japón y 1-2 ante Egipto).
Para meterse en cuartos, Chile necesita vencer a México en los 90 minutos o en tiempo extra/penales en caso de empate. No hay margen para el error: es eliminación directa.
El rival no será sencillo. México llega invicto desde el Grupo C, donde empató 2-2 con España, igualó 2-2 con Brasil y venció 1-0 a Marruecos, mostrando solidez defensiva y una figura emergente como Gilberto Mora.
Si Chile logra superar al Tri, su siguiente partido será el sábado 11 de octubre a las 20:00 horas, ante el ganador del cruce Argentina vs Nigeria, que se jugará el miércoles 8 de octubre en el Estadio Nacional.
En resumen:
- Debe ganar sí o sí a México para seguir en carrera.
- En caso de empate habrá prórroga y, de ser necesario, penales.
- Si avanza, se medirá con Argentina o Nigeria por un lugar en semifinales.
📡 ¿Dónde ver EN VIVO el Mundial Sub 20 Chile 2025?
Todos los partidos del Mundial Sub 20 Chile 2025 se pueden seguir GRATIS en FIFA+ y también en señal abierta y de pago en Chile.
- TV abierta: Chilevisión
- TV de pago: DSports (610 / 1610 HD DirecTV)
- Streaming: FIFA+ y Chilevision.cl
⚽ Llaves de octavos de final del Mundial Sub 20 (7 al 9 de octubre)
Martes 7/10 – Valparaíso:
- 16:30 Ucrania vs España
- 20:00 Chile vs México
Miércoles 8/10:
- 16:30 Argentina vs Nigeria (Santiago)
- 16:30 Colombia vs Sudáfrica (Talca)
- 20:00 Paraguay vs Noruega (Talca)
- 20:00 Japón vs Francia (Santiago)
Jueves 9/10 – Rancagua:
- 16:30 Estados Unidos vs Italia
- 20:00 Marruecos vs Corea del Sur
🔜 ¡Octavos de final! ⚽️🤩— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 6, 2025
Así quedaron conformadas las llaves en el #U20WC. pic.twitter.com/iAXGJo51Zg