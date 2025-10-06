El Mundial Sub 20 Chile 2025 ya tiene definidos sus cruces de octavos de final y el camino hacia el título. Tras una fase de grupos dramática, donde La Roja clasificó por fair play, se vienen los partidos a todo o nada.

Chile Sub 20, dirigido por Nicolás Córdova, se jugará el pase a cuartos ante México en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso este martes 7 de octubre a las 20:00 horas. Si logra el golpe, su siguiente escollo sería nada menos que Argentina, que se mide con Nigeria en Santiago.

🏆 ¿Cómo se juegan los cuartos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025?

Los partidos de cuartos se disputarán en las cuatro sedes oficiales del torneo (Valparaíso, Santiago, Talca y Rancagua). Los ganadores de octavos avanzan a esta instancia:

Sábado 11 de octubre – Cuartos de final:

17:00 horas | Ganador Ucrania/España vs Ganador Colombia/Sudáfrica | Estadio por definir

20:00 horas | Ganador Chile/México vs Ganador Argentina/Nigeria | Estadio por definir

Domingo 12 de octubre – Cuartos de final:

17:00 horas | Ganador Estados Unidos/Italia vs Ganador Marruecos/Corea del Sur | Estadio por definir

20:00 horas | Ganador Paraguay/Noruega vs Ganador Japón/Francia | Estadio por definir

📅 ¿Cuándo y dónde son las semifinales y la final del Mundial Sub 20 Chile 2025?

Semifinales: Miércoles 15 de octubre (17:00 y 20:00 horas)

Miércoles 15 de octubre (17:00 y 20:00 horas) Partido por el tercer lugar: Sábado 18 de octubre a las 16:00 horas

Sábado 18 de octubre a las 16:00 horas Final: Domingo 19 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional de Santiago

🇨🇱 ¿Qué necesita Chile para avanzar a cuartos y enfrentar a Argentina?

La Roja Sub 20 llega a los octavos con una historia de película: avanzó gracias al fair play tras igualar en puntos y goles con Egipto, pero con una tarjeta amarilla menos. En la fase de grupos, Chile sumó 3 puntos con una victoria (2-1 a Nueva Zelanda) y dos derrotas ajustadas (0-2 ante Japón y 1-2 ante Egipto).

Para meterse en cuartos, Chile necesita vencer a México en los 90 minutos o en tiempo extra/penales en caso de empate. No hay margen para el error: es eliminación directa.

El rival no será sencillo. México llega invicto desde el Grupo C, donde empató 2-2 con España, igualó 2-2 con Brasil y venció 1-0 a Marruecos, mostrando solidez defensiva y una figura emergente como Gilberto Mora.

Si Chile logra superar al Tri, su siguiente partido será el sábado 11 de octubre a las 20:00 horas, ante el ganador del cruce Argentina vs Nigeria, que se jugará el miércoles 8 de octubre en el Estadio Nacional.

En resumen:

Debe ganar sí o sí a México para seguir en carrera.

para seguir en carrera. En caso de empate habrá prórroga y, de ser necesario, penales.

habrá prórroga y, de ser necesario, penales. Si avanza, se medirá con Argentina o Nigeria por un lugar en semifinales.

📡 ¿Dónde ver EN VIVO el Mundial Sub 20 Chile 2025?

Todos los partidos del Mundial Sub 20 Chile 2025 se pueden seguir GRATIS en FIFA+ y también en señal abierta y de pago en Chile.

TV abierta: Chilevisión

Chilevisión TV de pago: DSports (610 / 1610 HD DirecTV)

DSports (610 / 1610 HD DirecTV) Streaming: FIFA+ y Chilevision.cl

⚽ Llaves de octavos de final del Mundial Sub 20 (7 al 9 de octubre)

Martes 7/10 – Valparaíso:

16:30 Ucrania vs España

20:00 Chile vs México

Miércoles 8/10:

16:30 Argentina vs Nigeria (Santiago)

16:30 Colombia vs Sudáfrica (Talca)

20:00 Paraguay vs Noruega (Talca)

20:00 Japón vs Francia (Santiago)

Jueves 9/10 – Rancagua:

16:30 Estados Unidos vs Italia

20:00 Marruecos vs Corea del Sur