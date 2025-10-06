La selección chilena continúa en busca de entrenador. Tras el fracaso en las Clasificatorias, el cual culminó con la salida de Ricardo Gareca, La Roja aún no define quién encabezará el próximo proceso.

En medio de esa situación, el volante de Colo Colo y referente del combinado nacional, Arturo Vidal, encendió la polémica. El King no solo disparó contra Nicolás Córdova, DT de la Sub 20 que asomó como carta para asumir en la adulta, sino que también le bajó el pulgar a uno de los principales candidatos a la banca: Manuel Pellegrini.

🤯 Arturo Vidal se lanzó con todo contra Nicolás Córdova

En conversación con Pelota Parada de TNT Sports, Arturo Vidal fue consultado por Nicolás Córdova y la posibilidad que asuma como entrenador de La Roja adulta. “No me gusta. No está preparado para una selección de un país”, respondió tajante.

“Se le ha complicado en la Sub 20 (…) No hay una idea, no hay una forma de atacar, una forma de defender”, apuntó sobre la selección que este martes jugará los octavos de final del Mundial ante México.

​😨 Arturo Vidal le baja el perfil a Manuel Pellegrini

Por otro lado, Vidal abordó la opción de Manuel Pellegrini, quien en los últimos días tomó fuerza para ser el próximo entrenador de La Roja. “Siempre se nombra, pero no creo que sea el hombre indicado para la selección. Nunca ha trabajado con jugadores chilenos, nunca le he visto un proceso de selección, entonces difícil”.

“En equipos le ha ido muy bien, todos lo sabemos, pero acá en el fútbol chileno no sé cómo le fue, no sé si ha trabajado con tantos jugadores, solo con Matías (Fernández), entonces es difícil. Prefiero que siga en lo que está, lo ha hecho muy bien, así que es difícil colocar un nombre como el de Pellegrini acá en la selección”, agregó.

Por último, aseguró estar disponible para seguir siendo convocado al combinado nacional. “Yo sigo jugando fútbol. El día que juegue fútbol voy a estar preparado para la selección y dispuesto a ayudar en lo que sea”, sentenció.

🔗 Sigue todas las novedades y la actualidad de La Roja en Al Aire Libre.