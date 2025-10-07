La Selección chilena vive días de ilusión en el Mundial Sub 20 Chile 2025. Luego de una clasificación agónica por fair play —gracias a una tarjeta amarilla menos que Egipto—, el equipo de Nicolás Córdova se juega su paso a los cuartos de final ante México, en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

El encuentro está programado para este martes 7 de octubre a las 20:00 horas, y definirá si Chile logra meterse entre los ocho mejores del torneo juvenil más importante del planeta.

🕐 ¿Qué pasa si Chile vs México empatan en el Mundial Sub 20 Chile 2025?

Esta es una de las dudas más repetidas entre los hinchas. Según el reglamento de la FIFA Sub 20 World Cup Chile 2025, en todas las instancias de eliminación directa, si los 90 minutos terminan igualados, se jugará tiempo extra: dos tiempos adicionales de 15 minutos cada uno.

Si persiste la igualdad tras la prórroga, el partido se definirá mediante lanzamientos penales, con una tanda inicial de cinco disparos por equipo.

De mantenerse el empate, se continuará con muerte súbita hasta que uno se imponga.

En resumen:

🕒 Empate en 90’ → se juega prórroga (2×15 min).

→ se juega prórroga (2×15 min). ⚽ Empate en prórroga → definición a penales.

🇨🇱 ¿Cuándo y dónde juega Chile vs México por los octavos del Mundial Sub 20?

📍 Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)

🗓️ Martes 7 de octubre

🕗 20:00 horas de Chile / 17:00 horas de México

🏆 ¿Qué rival enfrentará Chile si elimina a México?

El ganador del Chile vs México se cruzará en cuartos de final con el vencedor de la llave Argentina vs Nigeria, que se juega el miércoles 8 de octubre a las 16:30 horas en el Estadio Nacional.

De avanzar, La Roja volvería a Santiago para intentar dar otro golpe histórico ante la Albiceleste.

📺 ¿Dónde ver EN VIVO el partido Chile vs México Sub 20?

Todos los encuentros del Mundial Sub 20 pueden verse GRATIS por FIFA+, además de las transmisiones en Chilevisión (TV abierta) y DSports (DirecTV canal 610 / 1610 HD).

También estará disponible vía streaming en Chilevision.cl.

📲 Puedes seguir las informaciones del Mundial Sub 20 junto a Al Aire Libre.