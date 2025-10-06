Chile y México juegan este martes 7 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander por los octavos de final del Mundial Sub 20. El duelo será transmitido en televisión abierta por Chilevisión y en TV de pago por DSports.

La Roja accedió a la llave de los dieciséis mejores tras culminar segundo en el Grupo A con 3 puntos, mientras que México cerró su participación en el Grupo C en el segundo puesto y asoma como un duro rival en busca de los cuartos de final del certamen planetario.

⚽ Chile vs México en vivo por el Mundial Sub 20: minuto a minuto

Copa del Mundo – Sub-20 – Jornadas Finales – 2025 1/8 Chile U20 Sin Comenzar México U20

🇨🇱 ¿Qué canal transmite EN VIVO Chile vs Japón por el Mundial Sub 20?

Los partidos de Chile en el Mundial Sub 20 son transmitidos en televisión abierta por Chilevisión, aunque también hay opciones en TV de pago y vía streaming.

💻 TV Abierta: Chilevisión

📲 Streaming web: Chilevision.cl y MICHV

📺 TV de Pago: DSports (610 / 1610 HD, DirecTV)

📡 Streaming: DGO (plataforma oficial de DIRECTV)

🌍 Streaming internacional: Amazon Prime Video (EN VIVO) y Disney+ (México y Centroamérica)

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🕒 ¿A qué hora juega Chile vs México en el Mundial Sub 20?

El partido entre Chile y México por el Mundial Sub 20 está programado para este martes 7 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

📅Fecha: Martes 7 de octubre

🕗Horario: 20:00 horas

🏟️Estadio: Elías Figueroa Brander (Valparaíso)

📡 ¿Dónde ver Chile vs México online por streaming?

El partido entre Chile y México por los cuartos de final del Mundial Sub 20 se puede ver en las siguientes plataformas online:

Amazon Prime Video (con transmisión en Chile y Latinoamérica)

DGO (DirecTV)

Chilevisión Web (chilevision.cl o la app MICHV)

👉 La plataforma DGO ofrece días de prueba gratis para sus nuevos usuarios.

📺 ¿Dónde ver Chile vs México por DirecTV?

El duelo entre Chile y México será transmitido por DirecTV a través de su canal DSports en nuestro país y el resto de Lationamérica.

DirecTV: 610 (SD) / 1610 (HD)

🎁 ¿Dónde ver GRATIS Chile vs México?

El compromiso de octavos de final del Mundial Sub 20 entre Chile y México será transmitido en televisión abierta a través de Chilevisión y también podrás verlo sin costo vía streaming a través de chilevision.cl. Además, en Al Aire Libre podrás seguir toda la cobertura de este trascendental partido.

Por otra parte, puedes contratar DGO, aplicación que cuenta con siete días gratis para sus nuevos usuarios. Si ya eres cliente, puedes disfrutar sin costo adicional de este y el resto de encuentros de la Copa del Mundo.

🧾 El XI de Chile vs México por el Mundial Sub 20

El probable once: Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Ian Garquez, Nicolás Suárez, Patricio Romero; Milovan Celis, Vicente Álvarez, Javier Cárcamo, Agustín Arce, Lautaro Millán; Juan Francisco Rossel. DT: Nicolás Córdova.

🧾 El XI de México vs Chile por el Mundial Sub 20