Con la pelota ya preparada para el primer pitazo del Mundial Sub 20 que comenzará el próximo sábado 27 de septiembre, los hinchas chilenos tienen una nueva cita con la historia. Este torneo, que se extenderá hasta el 19 de octubre con la final en el Estadio Nacional, convierte oficialmente a Chile en el anfitrión de su quinta cita planetaria FIFA.

La confirmación no llegó como sorpresa, sino como la culminación de un proceso que se inició tras el desaire que sufrió Chile en la candidatura sudamericana para el Mundial 2030. Pablo Milad aprovechó las reuniones con Gianni Infantino para gestionar esta oportunidad, que finalmente se materializó con el respaldo unánime del Consejo FIFA en diciembre de 2023.

Pero como dijimos anteriormente, este no será la primera cita planetaria en nuestro país y el equipo de Al Aire Libre preparó el detalle de todas las Copa del Mundo que se han jugado en suelo chileno.

🏆 Mundial Chile 1962: la gloria máxima en casa

El primer y más glorioso capítulo de la historia mundialista chilena se escribió en 1962. La séptima edición de la Copa Jules Rimet se disputó entre el 30 de mayo y el 17 de junio, con partidos en Arica, Viña del Mar, Santiago y Rancagua.

La Roja dirigida por Fernando Riera, alcanzó el histórico tercer lugar tras vencer 1-0 a Yugoslavia en el Estadio Nacional. El gol de Eladio Rojas, no sólo aseguró la medalla de bronce, sino que marcó el principal logro del fútbol chileno a nivel internacional. Brasil se coronó campeón mundial al superar 3-1 a Checoslovaquia en la final jugada en el Nacional.

Formación de Chile en el Mundial de 1962 / ©Partidos de la Roja.

🥇 Mundial Sub 20 1987: cuarto lugar para La Rojita

Chile organizó por primera vez un torneo juvenil FIFA con la Copa del Mundo Sub 20 de 1987. Entre el 10 y 25 de octubre, el campeonato se desarrolló en Santiago (Estadio Nacional), Valparaíso (Estadio Playa Ancha), Concepción (Estadio Municipal) y Antofagasta (Estadio Regional).

El combinado nacional, bajo la dirección técnica de Luis Ibarra, logró el cuarto lugar en una campaña memorable. Tras caer goleada 4-0 ante Alemania Federal en semifinales, perdió por penales ante Alemania Democrática en el partido por el tercer puesto. Yugoslavia conquistó el título al vencer por penales 5-4 a Alemania Federal, con figuras que marcarían época como Robert Prosinečki, Davor Šuker y Zvonimir Boban.

Plantel de Chile Sub 20 en el Mundial de la categoría en 1987 / ©Deporte Total.

⚽ Mundial Femenino Sub 20 de 2008: experiencia en fútbol femenino

En el nuevo milenio, Chile enfrentó el desafío de organizar la Copa del Mundo Femenina Sub 20 de 2008. Esta cuarta edición del torneo femenino se realizó en los estadios de Coquimbo, La Florida, Chillán y Temuco.

La Selección Chilena no pudo superar la fase de grupos y quedó última del Grupo A que compartía con Nigeria, Inglaterra y Nueva Zelanda. Estados Unidos se alzó con el título mundial tras vencer a Corea del Norte por 2-1 en el Estadio Bicentenario de La Florida.

La Roja femenina Sub 20 en el Mundial juvenil del 2008 / ©Partidos de La Roja.

🏟️ Mundial Sub 17 2015: la descentralización total

El penúltimo torneo FIFA en suelo chileno fue la Copa del Mundo Sub 17 de 2015. Disputado entre el 17 de octubre y el 8 de noviembre, este campeonato marcó un hito por ser el evento futbolístico más descentralizado en la historia del país.

Las nueve sedes confirmadas fueron La Serena, Coquimbo, Viña del Mar, Santiago, Talca, Chillán, Concepción y Puerto Montt. El 93% de los 52 partidos se jugaron fuera de la capital, permitiendo que todo el territorio nacional viviera la experiencia mundialista. Nigeria se coronó campeón, mientras Chile fue eliminado en octavos de final por México.

Chile en el Estadio Sausalito durante el Mundial Sub 17 en 2015 / ©Photosport.

🌟 Mundial Sub 20 2025: el desafío que viene

Con 24 selecciones clasificadas y partidos distribuidos en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca, Chile busca superar su actuación de 1987. La selección nacional liderada por Nicolás Córdova, está en el Grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto, debutará este 27 de septiembre ante los neozelandeses en el Estadio Nacional.

El torneo, que se extenderá hasta el 19 de octubre, representa una nueva oportunidad para que el fútbol chileno escriba páginas doradas en casa. Los hinchas esperan que La Roja pueda alcanzar al menos las semifinales y disputar el podio que se le escapó hace 38 años.

Con cinco mundiales FIFA, Chile se consolida como una de las naciones sudamericanas con mayor experiencia organizando torneos de la máxima categoría, demostrando que el territorio nacional tiene las condiciones ideales para recibir al fútbol mundial.