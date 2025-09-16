En una decisión que no muchos comparten y que también sorprendió a fines del 2024, es que la FIFA decidió dejar fuera al Estadio Sausalito de Viña del Mar como sede para el Mundial Sub 20 que se jugará a fines de este mes. La Ciudad Jardín no fue considerada en el evento de fútbol más importante que Chile organizará, por razones que van más allá de un simple trámite.

A través de una carta enviada directamente a la Municipalidad viñamarina, el ente rector del fútbol mundial fue lapidario: “No se ha proporcionado el alcance de las obras, el presupuesto ni los plazos para finalizar el Estadio Sausalito“. Una información que golpeó fuerte, pues el recinto ya albergó eventos de suma importancia como la Copa América de 2015 y el Mundial Sub 17 el mismo año.

Chile en el Estadio Sausalito durante el Mundial Sub 17 en 2015 / ©Photosport.

⚽ La FIFA le cerró la puerta a Viña del Mar

Junto con la misiva enviada a la alcaldía que encabeza Macarena Ripamonti, la FIFA también comunicó al Comité Organizador Local que tras una “evaluación exhaustiva de los requisitos establecidos para las ciudades anfitrionas, la ciudad de Viña del Mar no será considerada como una sede oficial del evento”. Roberto Grassi, jefe de Campeonatos Juveniles de la FIFA, fue aún más duro al señalar que “dado el retraso de la planificación y la evaluación de riesgos, entendemos que no es posible finalizar la renovación del Estadio Sausalito en el tiempo que falta”.

Mientras tanto, Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca ya tenían sus procesos de licitación en marcha con fondos del Instituto Nacional del Deporte, dejando a Viña del Mar rezagada en una carrera contra el tiempo que terminó perdiéndose.

💰 Los 2 mil millones que no fueron suficientes

El municipio de Viña del Mar defendió hasta el último momento su posición, asegurando que los plazos “estaban todo conforme a lo acordado con la ANFP y la FIFA” y que ya habían ingresado un proyecto para conseguir 2 mil millones de pesos del Gobierno Regional. El plan incluía instalar nuevas luminarias de alta tecnología, renovar completamente los camarines y construir una nueva sala de bombas para todo el recinto.

Pero la FIFA ya había tomado su decisión. Las otras ciudades sede llevaban ventaja considerable en sus procesos administrativos y financieros, lo que marcó la diferencia definitiva.

📅 ¿Cuándo se juega el Mundial Sub 20 en Chile?

La cita planetaria juvenil se jugará a partir del 27 de septiembre hasta el 19 de octubre. Las sedes serán el Estadio Nacional en Santiago, el Estadio El Teniente en Rancagua, el Estadio Fiscal de Talca y el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.