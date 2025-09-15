No queda nada para el Mundial sub 20: Chile será local y tendrá una compleja fase de grupos ante Nueva Zelanda, Japón y Egipto, equipos a los que enfrentará en el estadio Nacional.

Pues en Al Aire Libre te contamos acerca de cada uno de estos equipos, para ir conociendo la realidad que se enfrentará La Roja en su Mundial.

📋 Los rivales de Chile en el Mundial sub 20

Nueva Zelanda: Será su séptima participación en un Mundial sub 20 y es el primer rival de Chile. El elenco oceánico clasificó a este certamen al ser el ganador del Campeonato Masculino sub 19 de la OFC, ganando los 5 partidos que disputó y SIN RECIBIR GOLES.

Hace poco tiempo, el 4 y 7 de junio, Chile disputó dos amistosos con Nueva Zelanda, imponiéndose 3-1 y 2-1, en nuestro país.

Nueva Zelanda en el Campeonato Masculino sub 19 de la OFC / © FIFA.com

Japón: Disputará por 12ª ocasión el Mundial sub 20 y en una de las veces en que estuvo alcanzó las semifinales (1999): será el segundo contrincante de La Roja y llegó a la cita planetaria al alcanzar las semifinales de la Copa Asiática sub 20 de la AFC.

Egipto: Se prepara para la novena participación en una Copa del Mundo sub 20 y llegaron a ella tras conseguir el cuarto puesto en la Copa Africana de Naciones sub 20, siendo comandados por cuatro jugadores que militan en Europa (Selim Telib del Hertha Berlín, Tebo Gabriel del Mainz 05, Omar Kedr del Aston Villa y Amr Khaled Bebo del FC Arau de Suiza).

Además, fueron una de las primeras delegaciones en llegar a Chile, este domingo 14 de septiembre, luego de 26 horas de viaje, por lo que tendrán varios días para prepararse en suelo nacional.

🇨🇱 ¿Cuándo juega Chile en el Mundial sub 20?

Chile debuta en el Mundial sub 20 el 27 de septiembre a las 20:00 horas ante Nueva Zelanda, después jugará el 30 del mismo mes ante Japón a la misma hora y cerrará el 3 de octubre ante Egipto en el mismo horario. Los tres partidos serán en el estadio Nacional.

Chile vs Nueva Zelanda – Sábado 27 de septiembre, 20:00 horas.

Chile vs Japón – Martes 30 de septiembre, 20:00 horas.

Egipto vs Chile – Viernes 3 de septiembre, 20:00 horas.

Para saber todos los detalles del desempeño de Chile en su Mundial sub 20, debes acceder a nuestro sitio Al Aire Libre.