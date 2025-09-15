Doce años han pasado desde que Mario Salas llevó a la última selección chilena Sub 20 a un Mundial. Eran los herederos naturales, los llamados a tomar el bastón de la Generación Dorada que conquistó dos Copas América. El plantel que clasificó a Turquía 2013 despertaba ilusiones enormes: tenían hambre, garra y talento para dar el gran salto, ero el fútbol tenía otros planes.

La realidad golpea duro cuando se revisan las cifras actuales de aquellos 21 mundialistas. Solo dos jugadores de ese grupo lograron posicionarse en la selección absoluta: Brayan Cortés y Diego Valdés, con 25 y 37 partidos, respectivamente. El resto se quedó en el camino, víctima de lesiones, decisiones equivocadas o simplemente de no poder cumplir con las expectativas que generaron en tierras otomanas.

La oncena que enfrentó a Egipto en el Mundial Sub 20 de 2013 / ©Imago.

🏆 La Roja Sub 20 de 2013 que ilusionó al país entero

Aquel verano de 2013 fue mágico para el fútbol chileno. Mientras Sampaoli aseguraba el boleto a Brasil 2014 con la Roja adulta, Mario Salas hacía lo propio con los juveniles. La clasificación al Mundial llegó de forma dramática: un gol de Bryan Rabello en el último minuto del empate 1-1 contra Perú les dio el pasaje a Turquía.

El plantel tenía una mezcla interesante: promesas locales como Nicolás Castillo, Igor Lichnovsky y Valber Huerta, junto a jóvenes que ya probaban suerte en Europa como Ángelo Henríquez en el Wigan y Bryan Rabello en el Sevilla. La base era sólida, con jugadores formados en los grandes del fútbol nacional que parecían destinados a brillar en el profesionalismo.

En Turquía enfrentaron a futuras estrellas mundiales. Harry Kane, actual goleador histórico de Inglaterra, les convirtió un gol en el empate 1-1 de la fase de grupos. También estaban John Stones del Manchester City y Ante Rebic, campeón de la Serie A con Milan y actualmente en el fútbol turco. El nivel de la competencia era altísimo, pero Chile respondió llegando hasta cuartos de final, donde cayeron de manera dramática ante Ghana en el alargue.

😣 El presente desalentador de una generación que prometía

Los números actuales son demoledores y explican por qué se les conoce como la “generación perdida”. De los 21 jugadores que viajaron a Turquía, cinco militan hoy en el Campeonato de la Primera B: Alejandro Contreras en San Marcos de Arica, Sebastián Martínez en Deportes Concepción, Christian Bravo y Mario Larenas en Deportes Antofagasta, y Álvaro Salazar en Cobreloa.

Darío Melo, el arquero titular en Turquía, por años ejemplificó la decadencia de esta camada. Después de brillar en Palestino y tener minutos en la selección adulta que ganó la China Cup 2017, su nivel declinó tras un paso fallido por Colo Colo. Hoy es el portero suplente de Universidad Católica, ante la titularidad del joven Vicente Bernedo.

Los casos más decepcionantes fueron los de Nicolás Maturana y Nicolás Castillo, que hoy compiten en la segunda división del fútbol nacional, mientras que Óscar Hernández está en el fútbol amateur de Rengo.

⚽ Jugadores en Primera División y en el extranjero

Solo siete jugadores militan en el extranjero: Claudio Baeza y Diego Valdés en Vélez en Argentina, Igor Lichnovsky en el América de México, Felipe Mora en el Portland Timbers de la MLS, Brayan Cortés en Peñarol y Andrés Robles en la tercera división de Brasil con el Botafogo FC. El balance es desalentador para una generación que tenía todo para ser el recambio natural de Vidal, Alexis y compañía.

En la Primera División de Chile hay seis representantes de la Sub 20 de 2013: Darío Melo, Valber Huerta y Cristián Cuevas en Universidad Católica, Ángelo Henríquez en Deportes La Serena, Bryan Rabello en O'Higgins y César Fuentes en Deportes Iquique.

📋 Plantel de Chile Sub 20 en 2013

Darío Melo – U. Católica

Felipe Campos – U. La Calera

Alejandro Contreras – San Marcos de Arica

Valber Huerta – U. Católica

Igor Lichnovsky – América, MEX

Sebastián Martínez – Deportes Concepción

Christian Bravo – Deportes Antofagasta

Andrés Robles – Botafogo FC, BRA

Felipe Mora – Portland Timbers, USA

Nicolás Maturana – Deportes Melipilla

Ángelo Henríquez – Deportes La Serena

Brayan Cortés – Peñarol, URU

Óscar Hernández – Marcos Trincado de Rengo

Bryan Rabello – O'Higgins

Cristián Cuevas – U. Católica

César Fuentes – Deportes Iquique

Diego Valdés – Vélez Sarsfield, ARG

Nicolás Castillo – Santiago City

Mario Larenas – Deportes Antofagasta

Claudio Baeza – Vélez Sarsfield, ARG

Álvaro Salazar – Cobreloa

La historia de la Roja Sub 20 de 2013 es un recordatorio cruel de que el talento juvenil no garantiza el éxito profesional. Una generación que despertó ilusiones inmensas se convirtió en una lección sobre las dificultades del fútbol formativo chileno y la importancia de los procesos a largo plazo para forjar verdaderos recambios generacionales.