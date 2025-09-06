Uno que está atravesando un sólido presente en el exterior es el chileno Brayan Cortés, que con la camiseta de Peñarol empieza a transformarse en figura en el fútbol uruguayo.

Este sábado, Cortés jugó su séptimo partido como titular en el arco del elenco Carbonero, volviendo a dejar su arco en cero y consolidándose entre los puntos altos de su equipo.

🔥 “𝐋𝐨 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞 𝐠𝐚𝐧𝐨́”



⚽ Brayan Cortés se consolida bajo los tres palos con Peñarol

Esta jornada, por la Fecha 6 del Clausura uruguayo, Peñarol derrotó por 1-0 a Plaza Colonia en el Campeón del Siglo, resultado que mantuvo al Manya como líder del torneo con 15 puntos, uno sobre su escolta Boston River.

Cortés volvió a tener titularidad con su equipo y fue protagonista al haber protagonizado dos tapadones en la primera mitad del partido, que evitaron cambiar el ajustado resultado que favoreció a Peñarol con el solitario gol en el complemento de Leonardo Fernández, a los 54′ de juego.

🗣 Cortés se siente más confiado que nunca en Peñarol

Al término del partido donde consiguieron tres valiosos puntos, Cortés habló en zona mixta y expresó que: “Es muy importante para nosotros. Por suerte me tocó actuar en el primer tiempo, uno siempre quiere aportar su granito de arena, pero lo importante es que se ganó y dejamos los tres puntos en casa”.

