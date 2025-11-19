Pese a que aún le restan tres importantes compromisos en el Campeonato Nacional, los cuales definirán si accederán o no a la próxima Copa Sudamericana, en Colo Colo ya vislumbran lo que será la próxima temporada.

Si bien se espera que salgan nombres importantes del Estadio Monumental, otros podrían regresar. Ese es el caso de Brayan Cortés, portero que se encuentra a préstamo en Peñarol.

El guardameta fue cedido al elenco uruguayo a mediados de año hasta diciembre y por el momento se desconoce si los aurinegros harán uso de la opción de compra, por lo que su futuro sigue siendo una incógnita.

😮 De Paul fue consultado por el posible retorno de Cortés a Colo Colo

Este miércoles, en la antesala del duelo ante Unión La Calera, Fernando De Paul enfrentó a los medios de comunicación y se refirió a su desempeño a lo largo del año. “El rendimiento individual, con el año que tuvimos, yo lo dejo un poco de lado, me preocupa lo grupal. Sabemos que no fue un año como esperábamos y trataremos de enfocarnos en lo que son estas tres fechas que quedan”, indicó.

Por otro lado, fue consultado por la competencia que hay en el arco de Colo Colo y el posible retorno de Brayan Cortés. “Después sobre la competencia que pueda haber, acá la va a haber siempre. Ahora estamos en competencia con Edu (Villanueva) y Gabo (Maureira). Me lo tomo de esa manera”, señaló el meta.

“Él (Cortés) pertenece al club, no sé qué pasará. Espero que sea lo mejor para él y lo mejor para el club. Si vuelve, este es su lugar también, así que no pienso más allá de eso”, agregó.

🧤 Los números de Fernando De Paul en Colo Colo este 2025

Durante esta temporada, Fernando De Paul se adueñó de la portería de Colo Colo tras la salida de Brayan Cortés a Peñarol a mediados de año, por lo que ha jugado gran parte de los partidos del equipo en el segundo semestre.

A lo largo de la temporada, el meta ha disputado 25 partidos (19 en el Campeonato Nacional, 4 en la Copa Chile, 1 en Copa Libertadores y 1 en la Supercopa), en los que ha recibido 28 goles y ha dejado su portería en cero en 10 oportunidades.

