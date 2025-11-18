Colo Colo está listo para enfrentar la recta final del Campeonato Nacional. Tras el receso por las elecciones presidenciales y la fecha FIFA, los albos volverán al ruedo este domingo cuando enfrenten a Unión La Calera por la fecha 28 del torneo.

El Cacique, que actualmente se encuentra fuera de puestos de clasificación a Copa Sudamericana, depende de sí mismo para sacar boletos a la edición 2026 del certamen continental.

Por ello, el encuentro frente a los cementeros será clave para las aspiraciones del Cacique, que no quiere quedarse con las manos vacías y que espera tener competencia internacional el próximo año.

✅ Colo Colo recibe una noticia positiva sobre el final del torneo

En la antesala de este crucial duelo frente a los caleranos, Colo Colo recibió una positiva noticia. Esto porque en el entrenamiento de este martes, el equipo dirigido por Fernando Ortiz contó con una importante novedad.

Y es que según reveló Dale Albo, el elenco colocolino recuperó a uno de sus jugadores lesionados, quien se reincorporó esta jornada a las prácticas. Se trata de Francisco Marchant, quien podría ser una alternativa para el cruce ante La Calera.

El atacante sufrió un esguince medial en la rodilla derecha, por lo que se perdió los últimos cuatro partidos del Cacique. Para su recuperación, se sometió a un procedimiento de infiltración de Plasma Rico en Plaquetas (PRP) para dejar atrás sus dolencias.

⚽ Los números de Francisco Marchant en Colo Colo

La recuperación de Francisco Marchant es sumamente importante en Colo Colo, puesto que es el jugador que mayor cantidad de minutos Sub 21 ha aportado al equipo.

En el Campeonato Nacional 2025, el atacante ha sumado 573 minutos en 14 partidos, en los cuales ha anotado un gol y aportado cuatro asistencias.

Su retorno a las canchas podría facilitar el trabajo al elenco ‘Popular’ para cumplir con el minutaje Sub 21, considerando que a falta de tres fechas acumulan 1.752 de los 1.890, restando 138, los cuales debe cumplir en los partidos ante La Calera, Cobresal y Audax Italiano.

