El anhelado retorno de Colo Colo al Estadio Monumental no será tan masivo como el hincha esperaba. Tras semanas de expectativa y una venta de entradas que ya comenzó, surgió una decisión que cambió por completo la planificación para el duelo frente a Unión La Calera.

Las autoridades determinaron que el partido de este domingo deberá disputarse con un aforo limitado, impactando de lleno a una parcialidad que ya se preparaba para un ambiente de fiesta en Macul.

⚽ Regreso al Monumental: la sorpresiva medida

La reducción del aforo sorprendió a los hinchas del Cacique, que venían reclamando desde hace meses la reapertura total del recinto. Una vez más, la Tribuna Magallanes permanecerá cerrada, según informó Radio Cooperativa, debido a las evaluaciones de seguridad que se arrastran desde el Superclásico de septiembre, donde se produjo un accidente que terminó con la muerte de un fanático albo.

La Delegación Presidencial y las entidades de control mantuvieron el encuentro en categoría A, lo que se traduce en un tope de 36 mil asistentes y la imposibilidad de recibir público visitante.

🚇 Un horario incómodo y un regreso postergado

Como si fuera poco, el horario del partido genera inquietud entre quienes desean asistir al encuentro. El pitazo inicial será a las 20:30 horas, por lo que terminará muy cerca del cierre del metro, lo que ha abierto dudas sobre la movilidad de quienes deben cruzar Santiago para volver a casa. Por ahora, no existe confirmación de una extensión del servicio.

Esta vuelta al Monumental también marca el fin de una larga ausencia: Colo Colo no jugaba en su estadio desde el 26 de septiembre, cuando goleó 4-0 a Deportes Iquique. Entre conciertos y restricciones, el Cacique debió incluso actuar en el Estadio Nacional, alimentando aún más las ganas de reencontrarse con su gente.